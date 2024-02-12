الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ميناء سفاجا يسجل أكبر نمو لـ"حركة الصادرات" خلال 11 شهر

الصادرات المصرية
الصادرات المصرية عبر الموانئ

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حركة الصادرات المصرية عبر الموانئ الحدودية خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر 2023، والتى بلغت 38.3 مليار دولار، مقابل 47.4 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.

حركة الصادرات المصرية


وسجلت ميناء سفاجا أكبر نمو فى حركة الصادرات المصرية، والتى ارتفعت إلى حدود 834.9 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2023، مقابل 682.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 152.7 مليون دولار، يليها الصادرات المصرية عبر ميناء دمياط والتى ارتفعت إلى حدود 2.989 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2023 مقابل 2.909 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 80.1 مليون دولار.

ارتفاع الصادرات المصرية


وارتفعت قيمة الصادرات المصرية عن طريق ميناء بورسعيد إلى حدود 1.817 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2023 مقابل 1.770 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 40.2 مليون دولار.


بينما تراجعت قيمة الصادرات عبر ميناء الإسكندرية إلى حدود 12.3 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2023 مقابل 17.6 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 5.2 مليار دولار، كذلك تراجعت قيمة الصادرات عبر ميناء السويس إلى حدود 6.1 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2023 مقابل 9.9 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 3.8 مليار دولار، كما تراجعت قيمة الصادرات عبر ميناء الدخيلة إلى حدود 1.7 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2023 مقابل 2.1 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 391.5 مليون دولار.

الاحصاء الصادرات المصرية الموانئ صادرات ميناء سفاجا

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