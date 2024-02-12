رئيس القدس للدراسات: أمريكا هي صاحبة قرار الحرب بغزة وهي من تغذيها

قال أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، إن أمريكا هي صاحبة قرار الحرب في غزة وهي التي تغذيها وتشرف عليها، مشيرًا إلى أن الخلاف بينها وبين إسرائيل ليس لدرجة أن ترفع عنها الحماية.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن القرار في أمريكا معقد لأن هناك مؤسسات ضخمة وشركات ولوبيات وجماعة ضغط والرئيس في كثير من الأحيان هو مجرد صورة أو تسوية لكل هذه التركيبات، مؤكدًا أنه عندما يكون الرئيس قوي وحزبه هو المسيطر فإن الأمور تسير بشكل ميسر.

القرار بأمريكا يتم منازعته بين الرئيس والكونجرس

وأكد أن في أمريكا القرار يتم منازعته بين الرئيس والكونجرس، وعندما يختلف الأثنين تحل المحكمة الدستورية المشكلة وإذا كان الرئيس ضعيف فالقرار معقد لأن الرئيس يحتاج لموافقات معقدة.

وتابع، أن أمريكا هي نظام رأسمالي عدواني جدًا وهناك الكثير من القوى تؤثر في القرار وتسمح للتركيبات المختلفة بالتدخل في القرار.