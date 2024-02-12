خارجية بريطانيا تدعو إسرائيل إلى التفكير قبل الهجوم على رفح

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم، إنه من المستحيل أن نرى" كيف يمكن لإسرائيل أن تشن هجوماً على رفح في ظل وجود هذا العدد الكبير من المدنيين الذين يحتمون هناك.

وقال كاميرون للصحفيين يوم الاثنين: "نحن قلقون للغاية بشأن ما يحدث في رفح" مشيرا إلى أن العديد من الأشخاص الموجودين حاليا في مدينة غزة الجنوبية "انتقلوا أربع أو خمس أو ست مرات قبل الوصول إلى هناك".

خوض الحرب عن مايحدث في رفح

وأضاف: “نعتقد أنه من المستحيل حقًا أن نرى كيف يمكنك خوض حرب بين هؤلاء الناس.. ليس هناك مكان يذهبون إليه، حيث انه لا يمكنهم الذهاب جنوبًا إلى مصر. لا يمكنهم الذهاب شمالًا والعودة إلى ديارهم لأن لقد تم تدمير الكثير منها”، داعيا إلى وقف فوري للقتال.

وتابع: "نريد من إسرائيل أن تتوقف وتفكر بجدية شديدة قبل أن تتخذ أي إجراء آخر. ولكن قبل كل شيء، ما نريده هو وقف فوري للقتال، ونريد أن يؤدي هذا التوقف إلى وقف إطلاق النار، وقف إطلاق نار مستدام دون عودة". وأضاف "ندعو إلى مزيد من القتال. وهذا ما يجب أن يحدث الآن".

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال للصحفيين يوم الاثنين إنه تم تحرير رهينتين خلال غارة عسكرية إسرائيلية ليلاً على أهداف تابعة لحركة حماس في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.