صحة فلسطين: استشهاد 94 فى قصف الاحتلال على رفح

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، استشهاد 94 على الأقل خلال الغارات الإسرائيلية الليلية على رفح.

وقالت وزارة الصحة، اليوم، إن 94 على الأقل قتلوا في الغارات الإسرائيلية الليلية على مدينة رفح، وإنها لا تزال بصدد انتشال الجثث وتحديد هوياتها، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى.

وكانت التفجيرات المكثفة جزءًا من عملية قام بها جيش الدفاع الإسرائيلي لتحرير الرهينتين المحتجزتين لدى حماس.

عملية إنقاذ معقدة تحت النار في قلب رفح

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي الأدميرال دانييل هاغاري في مؤتمر صحفي يوم الإثنين: “كانت هذه عملية إنقاذ معقدة تحت النار في قلب رفح، بناءً على معلومات استخباراتية حساسة للغاية وقيمة من مديرية المخابرات ووكالة الأمن الإسرائيلية”، كما أنه تم تفعيل النيران الجوية من قبل سلاح الجو الإسرائيلي والقيادة الجنوبية لتمكين القوات من فك الارتباط وضرب إرهابيي حماس في المنطقة.