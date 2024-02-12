الإثنين 12 فبراير 2024
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رياضة

يوسف المساكني وأندريه أيو يعادلان رقم سونج وأحمد حسن.. وتونس تدعم رقمها القياسي

يوسف المساكني
يوسف المساكني

من الأرقام القياسية القليلة التي شهدتها النسخة 34 لبطولة الأم الإفريقية التي أقيمت في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الماضي وحتى 11 فبر اير الجاري نجاح يوسف المساكني لاعب تونس وأندريه أيو لاعب غانا في تسجيل المشاركة الثامنة لهما في نهائيات الأمم الإفريقية ليعادلا رقم أحمد حسن والكاميروني ريجوبرت سونج كما نجح منتخب تونس في تدعيم رقمه الخاص بعدد مرات التأهل المتتالي للنهائيات.

المساكني وأيو يسجلان المشاركة الثامنة

وشارك يوسف المساكني مع متخب تونس في سبع نسخ للأمم الإفريقية أعوام 2010 و2012 و2013 و2015 و2017 و2019 و2021 وسجل مشاركته الثامنة في النسخة الحالية عندما شارك في المباراة الأولى لمنتخب بلاده أمام منتخب ناميبيا وشارك في المباراة الثانية أمام مالي وتم استبداله في الدقيقة 88، كما شارك في المباراة الثالثة أمام جنوب إفريقيا كبديل في الدقيقة 59.

وشارك أندريه أيو مع منتخب غانا في نهائيات الأمم الإفريقية سبع مرات أعوام 2008 و2010 و2012 و2015 و2017 و2019 و2021 وسجل مشاركته الثامنة في النسخة الحالية ولعب كبديل في المباراة الأولى أمام الرأس الأحضر في الدقيقة 62 ولم يشارك في المباراة الثانية أمام منتخب مصر ولعب كبديل في المباراة الثالثة أمام موزمبيق في الدقيقة 46.

أندريه أيو

كان ريجوبرت سونج قد شارك مع منتخب الكاميرون في 8 نسخ للأمم الإفريقية أعوام 1996 و1998 و2000 و2002 و2004 و2006 و2008 و2010 وشارك أحمد حسن مع منتخب مصر في 8 نسخ أعوام 1996 و1998 و2000 و2002 و2004 و2006 و2008 و2010.

رقم جديد لمتخب تونس 

ورغم خروجه من الدور الأول في نسخة 23 نجح منتخب تونس في تدعيم رقمه القياسي في عدد مرات التأهل لنهائيات الأمم الإفريقية وسجل مشاركته للمرة السابعة عشرة على التوالي من 1994 وحتى عام 2023.

يوسف المساكنى أندريه أيو احمد حسن ريجوبرت سونج منتخب تونس

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