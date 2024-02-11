أحمد درويش: مصر لا تنال نصيبها العادل من التصدير

قال أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، إن لدينا نقص في الدولار، مؤكدًا أن مصادر الدخل الأجنبي لمصر تتكون من خمس مصادر وهي بالترتيب التصدير، تحويلات المصريين بالخارج، إيرادات السياحة، إيرادات الاستثمار الأجنبي، وإيرادات قناة السويس.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر فضائية dmc، أن الدولارات تنفق على الاستيراد ودفع أقساط الدين وفوائدها، مشيرًا إلى أن لدينا فجوة ونحاول توفير العملة.

وأكد أن المسكن المعلن لدينا هو بيع بعض الأصول، مثل بيع 7 فنادق تاريخية ويوجد حديث عن بيع قطعة أرض بالساحل الشمالي وهي مسكنات ولكنها ليست مستمرةمؤكدًا أنه يوجد مصدر من مصادر الدخل الأجنبي قابلة للزيادة وهي التصدير.

مصر تصدر بـ37 مليار دولار

وتابع، أن مصر تصدر بـ37 مليار دولار، أي أنها لا تنال نصيبها العادل من التصدير، مؤكدًا أننا لو ارتفعنا بالتصدير لنسبة 8 مليار دولار، لأن السياحة تختلف من عام لآخر ومصر تستقبل سياح من المستويين "ج ود" ونفتقد تكرار زيارتهم، مشيرًا إلى أن زيادة السياح في هذه الفترة لا يوجد بنية تحتية تتحملهم الآن كما لا يوجد ثقافة شعبية للتعامل مع السياح.