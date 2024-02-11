الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: مستشار بـ"العدل الأمريكية" أكد معاناة بايدن من ضعف الذاكرة

بايدن
بايدن

قال الكاتب الصحفي بلال الدوي، إن هدف إسرائيل من الحرب في غزة هو التهجير وأنهم يريدون تنفيذ هذا الملف، ويستخدمون لذلك أذرع مليشيات تضرب القواعد الأمريكية وصراع في جنوب شرق البحر المتوسط واشتعال الأزمة في السودان من جديد، مؤكدًا أن كل هذه المخططات تتحطم أمام الدولة المصرية وقائدها وأجهزتها.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أننا لم نفاجئ بكلام الرئيس الأمريكي جو بايدن حول معبر رفح، مشيرًا إلى أن روبرت هور، مستشار بوزارة العدل الأمريكية قال إنه قدم تقريرًا بعدما قام بالتحقيق مع جو بايدن، وأكد في تقريره أن "بايدن"، لم يستمع إليه جيدًا وأنه لا يتذكر اسم نجله الذي توفى وأنه لا يتذكر عدد السنوات التي قضاها نائبًا للرئيس الأمريكي.

"بايدن" استخدم معلومات سرية ولم يعلم بسريتها 

وتابع، أن بايدن استخدم معلومات سرية ولم يعلم بسريتها وبناء عليه فإن الرئيس الأمريكي يعاني من ضعف ذاكرته، وبالتالي تم نشر هذه الملعومات.  

وأشار إلى كريستوفر فان، عضو الحزب الديمقراطي، قال لوكالة فوكس نيوز، "أدهشني كمية المساعدات التي قدمتها مصر لقطاع غزة، لأن نظري لم يأت بهذه الشاحنات التي تقترب من الأميال".

الكاتب الصحفي بلال الدوي مستشار بوزارة العدل الأمريكية جو بايدن معلومات سرية ضعف ذاكرته

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