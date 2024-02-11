كاتب صحفى: بايدن يردد تصريحات نتنياهو بـ"العدل الدولية" للنيل من مصر

قال الكاتب الصحفي بلال الدوي، إن الدولة المصرية منذ اليوم الأول لنجاح ثورة 30 يونيو، وهي تتعرض لشائعات يومية وكل يوم كذبة يحاولون ترويجها للنيل من الدولة والإيجابيات يتم تحويلها لسلبيات.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن ترويج الشائعات ليس على السوشيال ميديا، ولا وسائل الإعلام الخارجية، ولكن ما قاله بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال، في محكمة العدل الدولية يردده الرئيس الأمريكي جو بايدين، حول معبر رفح وهو كلام غير صحيح.

الهدف من تصريحات بايدن هو النيل من مصر

أكد أن بايدن، حينما يتحدث عن الدولة المصرية بعد مرور 145 يومًا على الحرب في غزة بشهادة وزير خارجيته ومجلس الشيوخ الأمريكي، وبعد كل ذلك يقول إنه حاول أن يقنع مصر بفتح معبر رفح، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه التصريحات هو النيل من مصر لأنها تدافع عن القضية الفلسطينية.