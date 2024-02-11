الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نتنياهو: لم اتحدث مع بايدن منذ وصفه لحربنا بـ"تجاوز الحدود"

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد إنه لم يتحدث مع جو بايدن منذ أن أدلى الرئيس الأمريكي بتصريحات حول أن الحرب الإسرائيلية في غزة "تجاوزت الحدود"، بحسب شبكة فوكس نيوز.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض يوم الخميس:"أنا أرى، كما تعلمون، أن أسلوب الرد في قطاع غزة كان تجاوز الحدود".

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"القاهرة الإخبارية": أزمة ثقة بين إدارة بايدن ونتنياهو بشأن التهدئة فى غزة

وأضاف أنه يضغط من أجل التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية وزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين ووقف مؤقت للقتال للسماح بإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس.

وخلف عدوان الاحتلال على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا، أكثر من 28 ألف شهيد و67 ألف جريح، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفى الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

نتنياهو بايدن الحرب الإسرائيلية غزة واشنطن

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