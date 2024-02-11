مصادر: حركة تغييرات جديدة تنتظر رؤساء شركات قطاع الأعمال خلال 2024

كشفت مصادر مطلعة بقطاع الأعمال العام عن حدوث حركة تغييرات جديدة لرؤساء شركات قطاع الأعمال العام خلال عام 2024، في ظل ما يتم من تحديث وتطوير وإصلاح في الشركات.

وأضافت المصادر، لـ«الدستور»، أن وزارة قطاع الأعمال العام أجرت خلال الفترة الماضية عدة تغييرات في مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام، حيث تم تعيين كلا من المهند هاني عمر في منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وتم رحيل المحاسب أسامة الحسيني من منصب القائم بأعمال رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير.

وأشارت، إلى أنه تم تعيين الدكتور سامح السيد في منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بدلا من تامر ناصر الرئيس السابق، كما تم تعيين المهندس أحمد شاكر رئيس شركة المحلة في منصب العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج بدلا من الد كتور أحمد مصطفي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي السابق، وتم تعيين حمدي أحمد في منصب العضو المنتدب والئريس التنفيذي لشركة عمر أفندي.

وأكدت المصادر أن عدد من رؤساء الشركات القابضة مرشحون للتغير من أبرزهم كلا من المحاسب عماد الدين مصطفي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، بسبب عدم تجديد الوزارة لهم حتى الآن بالإضافة إلى كلا من المهندس أحمد أبوشبانة رئيس شركة إيجيكو وعمرو عطية رئيس شركة مصر للفنادق.