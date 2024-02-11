الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"صحة النواب" توصى بإنشاء معهد الأورام بالشرقية

لجنة الصحة بمجلس
لجنة الصحة بمجلس النواب

أوصت لجنة الصحة بمجلس النواب بإنشاء معهد قومي لعلاج الأورام بمدينة الزقازيق بالشرقية؛ لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لمناقشة طلب الإحاطة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم عبدالعزيز بشأن سرعة الانتهاء من مستشفي الأورام بالزقازيق، بحضور د.هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة.

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من جانبه، أكد د. هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن مستشفي الرمد بالزقازيق سيدخل الخدمة خلال أشهر قليلة، حيث من المنتظر افتتاحه خلال شهر مايو المقبل، وذلك ردًا على طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم عبدالعزيز بشأن تأخر تشغيل مستشفي الرمد.

تشغيل وحدة المهدية الصحية 

وطالب عبدالعزيز، خلال الاجتماع، بضرورة تشغيل وحدة المهدية الصحية، والتي تم الانتهاء من إنشائها ومدها بعدد كبير من الأجهزة، حيث رفضت مديرية الصحة بالمحافظة تسلمها بسبب بعض المشكلات الفنية، وهو ما رد عليه د. هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأنه ليس لديه مانع في تسلمها فورًا عقب تلافي الملاحظات التي رصدتها لجنة الاستلام، ومنها عدم وصول التيار الكهربائى الخفيف وعدم جاهزية وحدة إطفاء الحريق.

وأوصي د. أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، بضرورة مخاطبة هيئة الأبنية التعليمية المسئولة عن أعمال البناء، بسرعة التواصل مع المقاول المختص لتلافي الملاحظات حتى تتوافر الخدمة لأهالي المهدية.

كما أوصت اللجنة بمد مستشفي الكبد  بمدينة هيهات بجهاز أشعة مقطعية الي جانب عدد آخر من المستلزمات، ووعد مسئولي وزارة الصحة بتوفير جهاز الأشعة المقطعية وباقي المستلزمات.

لجنة الصحة بمجلس النواب بمجلس النواب معهد قومي الاورام بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية

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