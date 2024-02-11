الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الحد الأدنى والأقصى للتأمينات 2024

الحد الأدنى والأقصى
الحد الأدنى والأقصى للتأمينات

 الحد الأدنى والأقصى للتأمينات 2024 من الموضوعات التي تنال الكثير من الاهتمام خاصة بعد تطبيق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حد ادنى جديد للتامينات بداية من يناير 2024.

 

نعرض في التقرير التالي الحد الأدنى والأقصى للتأمينات 2024 وفق ما تم تطبيقه بشكل رسمي منذ يناير الماضي وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني. 

 

 الحد الأدنى والأقصى للتأمينات 2024

 

كان قد أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي أنه منذ يناير يتم تطبيق حديد جديد لأجر الاشتراك التأميني بحيث يكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه.

 

وعلى نفس المنوال تم متطبيق حد أقصى جديد لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه.

 

وجاء قرار تطبيق حدين ادنى وأقصى جديد للتامينات تطبيقا للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي يضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، وفي إطار تنفيذ محاورإصلاح نظام التأمينات الإجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

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الاستعلام عن الرقم التأميني 

 

يمكن الاستعلام عن الرقم التأميني للعاملين في الدولة بمختلف القطاعات من خلال موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اضغط هنا 

 

 

اضغط على ايقونة بدء الخدمة 

ادخل الرقم القومي الخاص بك 

اكتب اسم الام باللغة العربية 

اضغط على مربع انا لست برنامج روبوت 

اضغط على ارسال البيانات 

تصلك رسالة بها الرقم التأميني الخاص بك 

 

زيادة المعاشات 2024 

 

ضمن حزمة جديدة للحماية الاجتماعية وجه الرئيس عبد الفتاح بزيادة المعاشات بنسبة 15% لأكثرمن 11 مليون مستحق معاش بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.

 

يتم صرف زيادة المعاشات بداية من معاش مارس القادم وفق توجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسي ويتم صرف المعاشات يوم الجمعة 1 مارس 2024، ويتم الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي الموجودة في مختلف المحافظات. 

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