الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

رئيس غرفة بورسعيد: القرار الرئاسى برفع حد الإعفاء الضريبى فرصة لتحسين أوضاع المواطن

محمد سعده
محمد سعده

أشاد محمد سعده رئيس غرفة بورسعيد  وسكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رفع حد الإعفاء الضريبي ضمن حزمة القرارات الاجتماعية التي أقرها أمس، والتي تراوحت في 2023 بين 20 و 60 ألف جنيه، مما يُساهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وأضاف سعده في تصريحات له اليوم الخميس، أن هذه القرارات تعد أكبر حزمة اجتماعية أقرتها الحكومة والتي تتخطي 100 مليار جنيه، وتهدف في المقام الأول تخفيف العبء عن المواطنين، والحد من الآثار الليبية الارتفاع الكبير في الأسعار والذي عانت منه كافة فئات المجتمع بلا استثناء.

وأوضح رئيس غرفة بورسعيد، أن رفع الحد الداني للأجور إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وزيادة المعاشات بنسبة 15 %، بجانب زيادة معاشات تكافل وكرامة بنفس النسبة، يعد أحد أهم الآليات لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة الشاملة 2030، وخطوة نحو تحقيق حلم الجمهورية الجديدة وأساسها بناء الإنسان الذي يعد أهم الثروات التي تمتلكها مصر "الثروة البشرية".

وأكد رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن هذه الحزمة من القرارات ستسهم في تخفيض أثار التضخم وزيادة الأسعار التي يعاني منها المواطن.

كما تضمنت القرارات تعيين 120 ألف موظف في القطاع الطبي وقطاع التعليم والقطاع الطبي بتكلفه 6 مليارات جنيه، وتهدف إلى النهوض بقطاعي التعليم والصحة، ويمثلان أحد أهم آليات النهوض بالمجتمع المصري بشكل كامل.

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