الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مع تنفيذ التطوير.. ارتفاع أرباح "القاهرة للأدوية" 141% خلال 6 أشهر

قطاع الأعمال
قطاع الأعمال

أظهرت المؤشرات المالية لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 141%، على أساس سنوي.

 

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها حققت أرباحًا بلغت 120.52 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 50.07 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

 

وارتفعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 706.13 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 449.07 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

 

يشار إلى أن القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية،  سجلت صافي ربح بلغ 59.17 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 38.79 مليون جنيه أرباح خلال نفس الربع من العام المالي الماضي.


وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي إلى 334.17 مليون جنيه، مقابل 251.12 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

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