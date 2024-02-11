وكيل تعليم مطروح يتابع انطلاق الفصل الدراسى الثانى بمدرسة الشربتلى الرسمية لغات

تابع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم، انطلاق الفصل الدراسي الثاني بمدرسة "حسن الشربتلي الرسمية المتميزة لغات"، بحضور إكرام شوقي، مدير المدرسة، مشيدًا بالبراعة اللغوية والإلقاء المتميز لطلاب الفريق الإذاعي بالشربتلي.

وهنَّأ وكيل تعليم مطروح طلاب الشربتلي، في كلمته الموجزة خلال طابور الصباح، أعضاء ه‍يئة التعليم والطلاب بانطلاق الفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا لأبنائه الطلاب على ضرورة الجد والاجتهاد في المذاكرة وتحصيل العلم أولًا بأول والحرص على ممارسة الأنشطة التربوية لصقل مواهبهم وتنمية مهاراته.

وأوضح شحاتة أن الفصل الدراسي الثاني انطلق في محافظة مطروح، في كل المدارس على مستوى المحافظة وسط التزام من كل عناصر المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أنه نبّه على مديري الإدارات التعليمية بمواصلة ما تم الانتهاء منه خلال الفصل الدراسي الأول مع انطلاقة الترم الثاني بإعداد أنشطة إثرائية بصفوف المرحلة الابتدائية؛ لمعالجة ضعف مستوى القراءة والكتابة في اللغة العربية لدى بعض الطلاب.

وشدد على مديري الإدارات بتوجيه المدارس بتبصير الطلاب بالمشروعات القومية التي تقوم بها الدولة تحقيقًا لمنظومة التنمية الشاملة، وذلك عبر منابر الإذاعة والصحافة المدرسية ومن خلال أنشطة المكتبات والتربية والمسرحية والتربية الفنية والاجتماعية.

واختتم شحاتة تصريحاته مؤكدًا أن ترسيخ القيم السامية والأخلاق الحميدة في نفوس الطلاب هو السبيل لإعداد جيل واع مستنير قادر على تحمل المسئولية وتحقيق الرقي والتقدم لوطننا الغالي مصر.

وكيل تعليم مطروح

وكيل تعليم مطروح

وكيل تعليم مطروح