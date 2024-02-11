الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تحطم مروحية فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية

تحطم مروحية
تحطم مروحية

أفادت قناة “NBC” التلفزيونية، نقلا عن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية بأن مروحية من طراز "يوروكوبتر EC 130"، على متنها 6 أشخاص تحطمت في ولاية كاليفورنيا، بالقرب من حدود نيفادا.

وقالت القناة، إنه لم يتم العثور على ناجين نتيجة الحادث وفقا لروسيا اليوم.

وفتحت إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل تحقيقا في الحادث.

وكانت القناة نفسها أعلنت أأن طائرة رجال أعمال من طراز “Bombardier Challenger 600”، ذات محركين تحطمت قرب مدينة نابولي في ولاية فلوريدا الأمريكية بعد ظهر الجمعة.

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