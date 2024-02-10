سرايا القدس تكشف عن خسائر الاحتلال جراء عملياتها فى قطاع غزة

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم السبت، عن أن قواتها تمكنت من استهداف قوة صهيونية بقذيفة "آر بي جي"، كانت متحصنة بأحد المنازل في بلوك "ج"، أسفرت عن وقوع قتلي وجرحي بصفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت سرايا القدس في بيان لها مساء اليوم، أن قواتها قصفت تمركزًا لجنود العدو محيط منطقة الحاووز بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار الـ60.

وأشارت سرايا القدس إلى أن الاشتباك مع جنود وآليات العدو تم بالأسلحة الرشاشة وقنابل برق المضادة للأفراد.

أفيخاى أدرعى يعترف بقتل مواطنين فى تل الهوا

وسبق وقال أفيخاي أدرعي متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، إنه تم رصد منشأة استخبارية هامة لحركة حماس تحت الأرض ووسائل قتالية داخل مكاتب المقر الرئيسي لوكالة الأونروا في قطاع غزة.

وأضاف أدرعي، في تغريدة له عبر منصة إكس قبل قليل، أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر جهاز الشاباك، قاموا بمداهمة مناطق الشاطئ وحي تل الهوا في شمال القطاع.

اعترف أدرعي أن جنود الاحتلال والشاباك قتلوا نحو 120 شخصًا وتدمير حوالي 20 بنية وصفها بالإرهابية، تابعة لحركة حماس.

وتابع: وصل جنود الاحتلال بناء على توجيه استخباري لجهاز الشاباك، إلى فتحة نفق مجاورة لمدرسة تابعة لوكالة الأونروا وقد قادت هذه الفتحة إلى نفق استخدمه جهاز الاستخبارات العسكرية التابع لحماس بصفة منشأة هامة، علمًا بأن مساره يمرّ تحت المبنى المستخدم كمقر رئيسي لوكالة الأونروا في القطاع، وتم إنشاء النفق بعمق 18 مترًا وطول 700 متر، كما أنه كان يضم عدة أبواب محصنة.

وزعم أدرعي أنه خلال المداهمة عثر على وسائل استخبارية متعددة، لافتًا إلى أن المعلومات الاستخبارية المستخرجة من هذه الوسائل ستفسح المجال أمام مداهمة المزيد من الأهداف التابعة لحماس، مؤكدًا أن تدمير مسار هذا النفق يضر بالقدرات الاستخبارية لحماس.