السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سرايا القدس تكشف عن خسائر الاحتلال جراء عملياتها فى قطاع غزة

سرايا القدس
سرايا القدس

أعلنت  سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم السبت، عن أن قواتها تمكنت من استهداف قوة صهيونية بقذيفة "آر بي جي"، كانت متحصنة بأحد المنازل في بلوك "ج"، أسفرت عن وقوع قتلي وجرحي بصفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت سرايا القدس في بيان لها مساء اليوم، أن قواتها قصفت تمركزًا لجنود العدو محيط منطقة الحاووز بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار الـ60.

txt

حماس تؤكد استمرارها فى التنسيق مع مصر وقطر لرفع الحصار عن غزة

وأشارت سرايا القدس إلى أن الاشتباك مع جنود وآليات العدو تم بالأسلحة الرشاشة وقنابل برق المضادة للأفراد.

أفيخاى أدرعى يعترف بقتل مواطنين فى تل الهوا

وسبق وقال أفيخاي أدرعي متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، إنه تم رصد منشأة استخبارية هامة لحركة حماس تحت الأرض ووسائل قتالية داخل مكاتب المقر الرئيسي لوكالة الأونروا في قطاع غزة.

وأضاف أدرعي، في تغريدة له عبر منصة إكس قبل قليل، أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر جهاز الشاباك، قاموا بمداهمة مناطق الشاطئ وحي تل الهوا في شمال القطاع.

اعترف أدرعي أن جنود الاحتلال والشاباك قتلوا نحو 120 شخصًا وتدمير حوالي 20 بنية وصفها بالإرهابية، تابعة لحركة حماس.

وتابع: وصل جنود الاحتلال بناء على توجيه استخباري لجهاز الشاباك، إلى فتحة نفق مجاورة لمدرسة تابعة لوكالة الأونروا وقد قادت هذه الفتحة إلى نفق استخدمه جهاز الاستخبارات العسكرية التابع لحماس بصفة منشأة هامة، علمًا بأن مساره يمرّ تحت المبنى المستخدم كمقر رئيسي لوكالة الأونروا في القطاع، وتم إنشاء النفق بعمق 18 مترًا وطول 700 متر، كما أنه كان يضم عدة أبواب محصنة.

وزعم أدرعي أنه خلال المداهمة عثر على وسائل استخبارية متعددة، لافتًا إلى أن المعلومات الاستخبارية المستخرجة من هذه الوسائل ستفسح المجال أمام مداهمة المزيد من الأهداف التابعة لحماس، مؤكدًا أن تدمير مسار هذا النفق يضر بالقدرات الاستخبارية لحماس.

سرايا القدس الجهاد الإسلامي قوة صهيونية الإحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال

الأكثر قراءة

عاجل.. أبواب معبر رفح تكذب "تصريحات" بايدن

عاجل| توقعات بمزيد من التراجع فى سعر الدولار بالسوق الموازية

عاجل| "اتحاد العمال": هذا هو الحل لزيادة الأجور فى القطاع الخاص

بسبب أسبقية الرى.. 5 مصابين فى مشاجرة بالبحيرة

مصرع شخص ونجاة 6 آخرين فى حريق سيارة أعلى "الدائرى الإقليمى"

محلل سياسى: إسرائيل بدأت عملية عقاب جماعى حتى تضغط على المنطقة ومصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

العبث يحكم العالم!

د.أحمد الخميسى

ثقافتنا.. من أين تبدأ؟

ماجد حبته

بايدن قد لا ينافس ترامب!

علي سعدة

حكاية التوأم

د. منى حلمى

شغف الشرف

د.كريمة الحفناوى

القائد هوجو تشافيز وطريق العدالة والمساواة والإنسانية

أحمد بهاء الدين شعبان

انتباه: شبح "الترانسفير" يُطل مُجَدَّدًا!

حسين دعسة

غزة وسط الحراك الإقليمى محاصرة.. والتعنت الأمريكى.. الابتزاز الإسرائيلى

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"ستاندرد آند بورز" تستعد لتخفيض التصنيف الائتمانى لإسرائيل

المعارضة الإسرائيلية: تخفيض التصنيف الائتمانى يظهر فشل حكومة نتنياهو

مجزرة عالمية.. المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة يحذر من الاجتياح الإسرائيلى لرفح