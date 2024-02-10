مصرع شخص ونجاة 6 آخرين فى حريق سيارة أعلى "الدائرى الإقليمى"

شهد الطريق الدائري الإقليمي حادث تصادم سيارتين، مما أدى للاشتعال النيران في أحدهما، والتسبب في مصرع مواطن، بينما نجا 6 آخرون.

وهرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث ورجال الأمن، وتم نقل المتوفي لثلاجة المستشفى للتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وقام رجال الأمن بإجراء المعاينات اللازمة للحادث، وتم إزالة آثاره عن طريق أوناش المرور، كما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ويعمل رجال المرور على استكمال الفحص للوقوف على أسباب الحادث وملابساتها.

كان قد ورد بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتى نقل على الطريق الدائرى الإقليمى اتجاه الواحات واشتعلت النيران فى إحدى السيارتين.