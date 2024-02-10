وزارة الشباب تعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع مؤسسة الأخوة الإنسانية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا

عقدت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة)، اجتماعًا تنسيقيًا مع مؤسسة الأخوة الإنسانية، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وذكرت الوزارة - في بيان مساء اليوم السبت - أن المؤسسة تهدف إلى دعم المحتاجين ومؤازرة الفقراء ومساعدة المرضى ونشر ثقافة الأخوة والتعايش ورعاية الأسر المحتاجة والفقيرة، والعمل في مجال الطفولة والأمومة ورعاية الأيتام والمسنين والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة بدون تفرقة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يتم تقديم 2500 وجبة إفطار خلال شهر رمضان للأسر الأكثر احتياجًا في محافظة القاهرة من خلال مراكز شباب (الخيالة، البساتين، زهراء مصر القديمة، عين الصيرة، شرق حلوان) بواقع 500 وجبة في كل مركز شباب.

حضر اللقاء: منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، جيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، ومن المؤسسة الدكتور جمال ذكري المدير التنفيذي للمؤسسة وفريق العمل.