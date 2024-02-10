الرياضة تنفذ برنامج "مشواري" بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب ( الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة) بالتعاون مع منظمة اليونيسف، تدريبات برنامج "مشوارى" فى تنمية المهارات الحياتية للنشء والشباب بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وتم التدريب علي مكون المهارات الحياتية والمشروعات الصغيرة من خلال عدة موضوعات وهي "التواصل، اتخاذ القرار، التفكير الابتكاري، العمل في فريق، ثقافة العمل، الاحلام والتخطيط للستقبل، التخطيط للعمل، مهارات الادخار، كيفية عمل مشروع صغير".

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة علي التعاون مع الهيئات الدولية ومنظمات المجتمع المدني بما يحقق الاستفادة للشباب والنشء المصري في مختلف المجالات.

الجدير بالذكر أن برنامج مشواري يحظي برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، وله مكونانا أساسيان "تنمية المهارات، والمشورة المهنية"، سفراء مشواري، ويتم تنفيذه داخل 20 محافظة.

عقدت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب ( الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة)، اجتماعًا تنسيقيًا مع مؤسسة الأخوة الانسانية، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حيث تهدف المؤسسة الي دعم المحتاجين ومؤازرة الفقراء ومساعدة المرضى ونشر ثقافة الأخوة والتعايش ورعاية الأسر المحتاجة والفقيرة، والعمل في مجال الطفولة والأمومة ورعاية الأيتام والمسنين والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة بدون تفرقة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع علي أن يتم تقديم عدد (2500) وجبة افطار خلال شهر رمضان للأسر الأكثر احتياجًا في محافظة القاهرة من خلال مراكز شباب (الخيالة، البساتين، زهراء مصر القديمة، عين الصيرة، شرق حلوان) بواقع ٥٠٠ وجبة في كل مركز شباب.

حضر اللقاء منال جمال وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لتمكين الشباب، جيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، ومن المؤسسة الدكتور جمال ذكري المدير التنفيذي للمؤسسة وفريق العمل.