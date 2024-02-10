السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الرياضة تنفذ برنامج "مشواري" بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

الإدارة العامة لريادة
الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب ( الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة) بالتعاون مع منظمة اليونيسف، تدريبات برنامج "مشوارى" فى تنمية المهارات الحياتية للنشء والشباب بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وتم التدريب علي مكون المهارات الحياتية والمشروعات الصغيرة من خلال عدة موضوعات وهي "التواصل، اتخاذ القرار، التفكير الابتكاري، العمل في فريق، ثقافة العمل، الاحلام والتخطيط للستقبل، التخطيط للعمل، مهارات الادخار، كيفية عمل مشروع صغير".

ومن جانبه، أكد  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة علي التعاون مع الهيئات الدولية ومنظمات المجتمع المدني بما يحقق الاستفادة للشباب والنشء المصري في مختلف المجالات.

الجدير بالذكر أن برنامج مشواري يحظي برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، وله مكونانا أساسيان "تنمية المهارات، والمشورة المهنية"، سفراء مشواري، ويتم تنفيذه داخل 20 محافظة.

عقدت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب ( الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة)، اجتماعًا تنسيقيًا مع مؤسسة الأخوة الانسانية، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حيث تهدف المؤسسة الي دعم المحتاجين ومؤازرة الفقراء ومساعدة المرضى ونشر ثقافة الأخوة والتعايش ورعاية الأسر المحتاجة والفقيرة، والعمل في مجال الطفولة والأمومة ورعاية الأيتام والمسنين والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة بدون تفرقة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع علي أن يتم تقديم عدد (2500) وجبة افطار خلال شهر رمضان للأسر الأكثر احتياجًا في محافظة القاهرة من خلال مراكز شباب (الخيالة، البساتين، زهراء مصر القديمة، عين الصيرة، شرق حلوان) بواقع ٥٠٠ وجبة في كل مركز شباب.

حضر اللقاء منال جمال وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لتمكين الشباب، جيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، ومن المؤسسة الدكتور جمال ذكري المدير التنفيذي للمؤسسة وفريق العمل.

وزارة الشباب والرياضة لإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة بالتعاون مع منظمة اليونيسف دولة رئيس مجلس الوزراء أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

مواد متعلقة

وزارة الرياضة تُطلق بطولة السباحة الثانية لمراكز شباب المحافظات الحدودية

الأكثر قراءة

"اتجوز عليها عرفى".. سيدة تخنق زوجها فى الشيخ زايد

عاجل| قبل رمضان.. تفاصيل خطة نتنياهو لاجتياح رفح الفلسطينية

انتظام الدراسة بجامعة أسيوط الأهلية بالفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى الجارى

جامعة سوهاج تشارك في فعاليات المؤتمر الرابع الدامج للتعليم العالي لذوي الهمم

أسعار كرتونة رمضان 2024.. وأسعار الياميش في الأسواق المصرية

جوتا ونونيز يقودان هجوم ليفربول أمام بيرنلى فى الدورى الإنجليزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

القائد هوجو تشافيز وطريق العدالة والمساواة والإنسانية

أحمد بهاء الدين شعبان

انتباه: شبح "الترانسفير" يُطل مُجَدَّدًا!

حسين دعسة

غزة وسط الحراك الإقليمى محاصرة.. والتعنت الأمريكى.. الابتزاز الإسرائيلى

صفاء النجار

مقامات الغضب.. المغامرة

ماجد حبته

لا تلوموه!

عبدالوهاب داود

فاضح نوبل.. ميلان كونديرا الدال على «لا معايير» الجائزة الأشهر

جرجس شكرى

محمد أبوالسعود.. مخرج ثائر من جيل التسعينيات

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"ستاندرد آند بورز" تستعد لتخفيض التصنيف الائتمانى لإسرائيل

المعارضة الإسرائيلية: تخفيض التصنيف الائتمانى يظهر فشل حكومة نتنياهو

مجزرة عالمية.. المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة يحذر من الاجتياح الإسرائيلى لرفح