السبت 10 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2024

الأزهر الشريف
الأزهر الشريف

يبحث الكثيرون عن بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2024، للحصول على نتائج الفصل الدراسي الأول، للصف الثالث الإعدادي، وكذلك الشهادة الابتدائية، وخاصة مع بدء موسم الفصل الدراسي الثاني.

بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2024

وقد أتاحت بوابة الأزهر الإلكترونية رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 (الصف الثالث الإعدادي) والشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 (الصف السادس الابتدائي) الفصل الدراسي الأول 2024 برقم الجلوس، بعد اعتمادها رسميًا من الدكتور محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر.

رابط بوابة الأزهر الشريف للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 

وتعرض بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجه الصف الثالث الإعدادي أزهر 2024 بعد انتهاء كنترولات المناطق الأزهرية من أعمال تصحيح أوراق امتحانات الصف السادس الابتدائي والصف الثالث الإعدادي.

 

بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2024

يستطيع طلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 عبر بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس، فور اعتمادها باتباع الخطوات التالية: 

 

أولا: زيارة بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الضغط على الرابط التالي

 

ثانيًا: قم بإدخال رقم جلوس الطالب

 

ثالثًا: قم بتحديد المنطقة الأزهرية التي يتبعها المعهد الذي يدرس به الطالب.

 

رابعًا: قم بالضغط على عرض نتيجة الشهادة الإعدادية 2024. 

 

وتوفر بوابة الأزهر الشريف بالإضافة إلى نتيجه الصف الثالث الاعدادي أزهر 2024، تسجيل استمارة الشهادة الثانوية للعام الدراسى الجاري، وكذلك نتائح الامتحانات لطلاب الشهادة الابتدائية وطلاب المرحلة الثانوية. 

 

طلاب الأزهر 2024

 

وبلغ عدد الطلاب الذين دخلوا امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري لطلاب الشهادة الابتدائية 189635 طالبا وطالبة، والشهادة الإعدادية 177109 طلاب وطالبات خلال الفصل الدراسي الأول 2023- 2024، وانتهت امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الثلاثاء 23 يناير الماضي.

وقد بلغ عدد الناجحين الذين تحصلوا على 50% فأكثر، مئة وثمانة وسبعون ألف ومئة وتسعة وسبعون طالب وطالبة بنسبة نجاح ممتازة مقدرة بستة وتسعون في المئة، وبلغ عدد الطلبة الحاصلين على أقل من 50% خمسة آلاف وستة مئة وثلاثة وستون طالب وطالبة.

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