البحرين: نُقدِّر دور الأزهر الشريف فى نشر الوسطية والدفاع عن الثوابت

أكد رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالبحرين، الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، تقدير المجلس لدور الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، في نشر السماحة والفضيلة والوسطية، والدفاع عن الثوابت والمبادئ والقيم، والتأصيل الرصين لمتطلبات العصر ومستجداته.

وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا"، اليوم السبت، أن ذلك جاء خلال لقاء الشيخ عبدالرحمن بن محمد، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

ونقل رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالبحرين، إلى فضيلة شيخ الأزهر الشريف، تحيات العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء، وتقديرهما جهود فضيلته في خدمة الإسلام وقيمه النبيلة.

من جهته، أشاد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بالتوجهات السديدة لمملكة البحرين، بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في دعم ونشر قيم التعايش والوسطية والوحدة بين المسلمين، معربًا عن اعتزاز الأزهر الشريف بعمق العلاقات الوثيقة والتاريخية مع البحرين، مثمنًا في الوقت نفسه ما يضطلع به المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالبحرين من دور مهم في دعم وترسيخ القيم الأصيلة.

وبحث الجانبان عددًا من الموضوعات والقضايا المشتركة بين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالبحرين وكل من الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين، بما يدعم أهدافهما ورسالتهما المشتركة.

وفي ختام اللقاء، أهدى رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالبحرين، فضيلة الإمام الأكبر نسخة من الختمات الصوتية والمرئية للقرآن الكريم التي سجَّلها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لثلاثة من قراء مملكة البحرين، ضمن المشروع المتعلق بمصحف البحرين، وذلك بعد مراجعتها وإجازتها من الأزهر الشريف للطباعة والتداول.