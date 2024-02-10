السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الملكة رانيا تدعم وائل الدحدوح من الدوحة: شكرًا لنقلك الصورة

الملكة رانيا مع وائل
الملكة رانيا مع وائل الدحدوح وعائلته

أجرت ملكة الأردن رانيا العبدالله، زيارة إلى قطر، اليوم السبت، وخلالها زارت الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، في مقر إقامته بالدوحة.

وقالت العبدالله في منشور على حسابها بموقع إنستجرام: "البعض يضحون بالكثير من أجل الحقيقة. مع جبل من جبال غزة، وائل الدحدوح شكرًا على نقلك الصورة والخبر حتى عندما كانت أسرتك من الأخبار المؤلمة، شجاعة جعلتك بطلًا حقيقيًا. الله يصبرك ويحمي غزة وأهلها".

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بعد وصول وائل الدحدوح.. دور مصر فى دعم الشعب الفلسطينى

وقال وائل الدحدوح في وقت سابق: "إسرائيل تريد استهدافي وتصفيتي عمدًا، وكل ما جرى يؤكد ذلك فقد بدأوا بالأسرة ثم المنزل ثم المكتب، ثم استهدافي ونجاتي ثم استهداف نجلي حمزة".

وائل الدحدوح الملكة رانيا قطر الدوحة الأردن

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