الملكة رانيا تدعم وائل الدحدوح من الدوحة: شكرًا لنقلك الصورة

أجرت ملكة الأردن رانيا العبدالله، زيارة إلى قطر، اليوم السبت، وخلالها زارت الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، في مقر إقامته بالدوحة.

وقالت العبدالله في منشور على حسابها بموقع إنستجرام: "البعض يضحون بالكثير من أجل الحقيقة. مع جبل من جبال غزة، وائل الدحدوح شكرًا على نقلك الصورة والخبر حتى عندما كانت أسرتك من الأخبار المؤلمة، شجاعة جعلتك بطلًا حقيقيًا. الله يصبرك ويحمي غزة وأهلها".

وقال وائل الدحدوح في وقت سابق: "إسرائيل تريد استهدافي وتصفيتي عمدًا، وكل ما جرى يؤكد ذلك فقد بدأوا بالأسرة ثم المنزل ثم المكتب، ثم استهدافي ونجاتي ثم استهداف نجلي حمزة".