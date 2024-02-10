السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بمشاركة 70 فنانا.. افتتاح معرض صالون الدلتا السادس للشباب بالمركز الثقافي بطنطا

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

شهد المركز الثقافي بطنطا افتتاح فعاليات الدورة السادسة لصالون الدلتا للشباب المقام بعنوان "وطني"، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد في سياق خطة وزارة الثقافة.

بدأت الفعاليات بتفقد المعرض الفني الذي تضمن 150 عملا في مجالات الخزف، النحت، التصوير، الجرافيك، النسيج والكولاچ وغيرها.

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أعقب ذلك لقاء بعنوان "مسارات الإبداع فى الفن المعاصر" تقديم د. محمد عبد المطلب -أستاذ سيكولوجيا الأبداع المتفرع بكلية التربية النوعية.

واختتمت الفعاليات بتوزيع شهادات تقدير لجميع الفنانين المشاركين الذين بلغ عددهم 70 فنانا وفنانة من مختلف المحافظات المصرية، إلى جانب تكريم الفائزين بالمراكز الأولى فى مختلف المجالات، وهم مريم محمد الدسوقي الحاصلة على جائزة الصالون، محمد نبيل الحاصل على الجائزة الأولى في التصوير، إيمان عاطف الحاصلة على الجائزة الأولى في الخزف، أحمد سامى الحاصل على الجائزة الأولى في النحت، كما حصلت الفنانة منى وحيد على جائزة لجنة التحكيم، وحصلت شهد عبد العال على جائزة الفنانين التلقائيين لهذا العام، بينما كانت الجائزة التشجيعية من نصيب ثناء رضا.

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هذا وقد تم فرز الأعمال على مدار أسبوعين من قِبل لجنة التحكيم برئاسة د. ماهر عراقيب أستاذ الخزف المساعد بكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وعضوية كل من د.سعيد العناني أستاذ الخزف المتفرغ ووكيل كلية التربية النوعية للدراسات العليا والبحوث سابقا جامعة طنطا، د. أماني ابراهيم أستاذ الرسم والتصوير المساعد كلية التربية النوعية جامعة المنوفية، د رانيا الإمام عميد كلية التربية النوعية،.د. سمية عيسى أستاذ التصميم المساعد كلية التربية النوعية،.د. مروة سليمان أستاذ الرسم والتصوير المساعد، وقومسير الصالون الفنان سليمان بلال.

ومن المقرر أن يستمر المعرض الفني حتى يوم 20 فبراير الحالي بقاعة المعارض بالمركز، بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وذلك لإتاحة الفرصة للفنانين والمهتمين بحركة الفن التشكيلي للاطلاع على الأعمال المشاركة التي تعكس بدورها جمالا بصريا يسهم في تشكيل الثقافة والوجدان.

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المركز الثقافي بطنطا وطني الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني وزارة الثقافة

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