الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"قصور الثقافة" تطلق مشروع "مواهبنا مستقبلنا" لاكتشاف مواهب مصر بالمحافظات

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة أولى فعاليات مشروع "مواهبنا مستقبلنا"، الذي يُعد كشافا لمواهب مصر في مجالات الإلقاء والموسيقى والفن التشكيلي والأداء الحركي والتمثيل، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة لاكتشاف ورعاية الموهوبين بالمحافظات المصرية.

واستقبل قصر ثقافة شبين الكوم بمحافظة المنوفية فعاليات المسابقة على مدار يومين، والمنفذة بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، والإدارة العامة لرعاية المواهب.

 اعتماد مشروع "مواهبنا مستقبلنا" بهدف اكتشاف الموهوبين فى أقاليم مصر

وأكد عمرو البسيوني، رئيس الهيئة، أنه تم اعتماد مشروع "مواهبنا مستقبلنا" بهدف اكتشاف الموهوبين في أقاليم مصر المختلفة، في ضوء خطط وزارة الثقافة لدعم مراكز الموهوبين ورعايتهم.

 إعداد برامج تدريبية لصقل المواهب وخروجها إلى النور

 وأوضح أنه تم إعداد برامج تدريبية لصقل المواهب وخروجها للنور، وأن تكون رافدًا لأنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة في المجالات الفنية المختلفة، وأضاف رئيس الهيئة أن المشروع من البرامج التي تحرص الهيئة على دعمها لقدرته على اكتشاف المواهب المصرية الأصيلة ورعايتها وتقديمها للحياة الفنية والثقافية والتشكيلية.

"قصور الثقافة" تحتفل بذكرى المعراج على مسرح السامر بالعجوزة (صور)

والتقت اللجنة في مجال الإلقاء 24 متقدما من الموهوبين، الذين قدموا مجموعة من القصائد لعدد من كبار الشعراء المصريين والعرب في الفصحي والعامية، منهم: صلاح جاهين، عبدالرحمن الأبنودي، أحمد شوقي، نزار قباني، وغيرهم، وقد عبرت اللجنة عن ثنائها للمواهب المتميزة في هذا المجال.

كما قدم عدد من الموهوبين في مجال الرسم مجموعة من الأعمال الفنية المتميزة التي تراوحت بين الرسم التعبيري وفن البورتريه والطبيعة الصامتة، وقد أفصحت الأعمال عن تنوع فني فيما قدموه من لوحات ومن أعمال، وبلغ عدد المتقدمين في هذا المجال 64 متقدما.

txt

الخميس.. "قصور الثقافة" تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج على مسرح السامر

لقاء 37 متقدمًا فى موهبة التمثيل

وفي اليوم الثاني جرت مقابلة للموهوبين في مجالات التمثيل، وقد بلغ عددهم 37 متقدما، أما الأداء الحركي فقد شارك فيه 22 موهوبا، وتقدم لمجال الغناء والموسيقى 42 موهوبا، وقد حفلت المقابلات باكتشاف مواهب متميزة فى الغناء والإنشاد الديني والعزف على الآلات الوترية والأورج، كما عرض مجموعة من الأولاد والبنات مواهبهم في فنون الحركة والاستعراض.

تمت المقابلات بإشراف وحضور الشاعر والباحث مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، والمخرج محمد صابر مدير عام الإدارة العامة للمواهب، وأحمد فوزي مدير عام ثقافة المنوفية، ولجنة المقابلة والاختيار المكونة من من د. أسامة محمد فى مجال الإلقاء، والفنان يوسف النقيب في مجال التمثيل، والمايسترو محمد تعيلب في مجال الموسيقى والغناء، ومدير قصر الطفل داليا فارس.

خالد إسماعيل: الكتابة بالنسبة لى رسالة.. وانتقيت شخصيات كانت نقطة نور فى مسيرتها

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
وزارة الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة مواهبنا مستقبلنا مصر الموسيقى

الأكثر قراءة

عاجل| ردًا على بايدن.. رئاسة الجمهورية: مصر فتحت معبر رفح منذ اللحظة الأولى دون قيود أو شروط

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

عاجل| بعد ارتباط اسمه بتدريب الجزائر.. موقف كولر من الرحيل عن الأهلى

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

مصر تُفنّد مزاعم "بايدن" حول فتح معبر رفح فى 15 نقطة

تعرف على سعر الذهب اليوم الجمعة 9-2-2024 في مصر بالمصنعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

منى رجب

تكريم مستحق لأبطال الشرطة البواسل

ماجد حبته

أكبر حزمة حماية اجتماعية

حسين دعسة

كيف نرتاد التطوير المستند إلى المدرسة وفق حركة "تمام"؟

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: سنواصل المعركة للإضرار بحزب الله وتقويض قدراته

"نيويورك تايمز": اليمينيون المتطرفون يعملون على مخطط إعادة التوطين فى غزة

الاستخبارات الأمريكية لـ"الكونجرس": إسرائيل ليست قريبة من القضاء على حماس