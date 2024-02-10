السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انتظام الدراسة بجامعة القاهرة فى اليوم الأول للفصل الدراسى الثانى

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

بدأت الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/ 2024، اليوم السبت، حيث شهدت جامعة القاهرة، انتظاما فى الدراسة فى اليوم الأول وسط توافد الطلاب على الحرم الجامعى لمتابعة الجداول الدراسية للمحاضرات، وسط انتشار موسع لرجال الأمن الإدارى بالجامعة لتأمين الحرم الجامعى ومتابعة انتظام دخول الطلاب للكليات.

وانطلق الفصل الدراسى الثانى فى الجامعات والمعاهد اعتبارًا من اليوم السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية، وذلك وفقا لما حددته الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2023/ 2024.

وأنهت الجامعات المصرية استعدادها لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/ 2024، ووفقًا للجدول الزمني المحدد من قبل المجلس الأعلى للجامعات يبدأ الفصل الدراسي الثاني بالجامعات اليوم السبت 10 فبراير وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، حيث تنتهى الخميس 30 مايو 2024 وتجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2024

وفي جامعة القاهرة، أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتهاء جامعة القاهرة من أعمال الصيانة للمباني والمدرجات وقاعات الدراسة والمعامل، والمراجعة للكفاءة الإنشائية للمنشآت الجامعية، وإتمام جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين من المحافظات، والانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بالدراسة ومنظومة العملية التعليمية، وإعداد الجداول الدراسية وإعلانها، وتوزيع المحاضرات، ونشر المقررات الإلكترونية، بالإضافة إلى توفير كل عناصر الجودة التي تتطلبها الدراسة.

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جامعة القاهرة أنهت استعداداتها لبدء الفصل الدراسى الثانى طبقًا للخطة الزمنية المقررة

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إعلان نتائج الفصل الدراسى الأول بعدد من كليات جامعة القاهرة

انتظام سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول

وشدد الخشت على ضرورة انتظام سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني، وتقديم كل سُبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة في الجامعة، ما يسهم في توفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب.

 

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