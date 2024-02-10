السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أب يقتل نجله لتبوله على نفسه بالقاهرة.. قرار جديد من النيابة ضد المتهم

متهم
متهم

قررت محكمة جنح عين شمس، اليوم السبت، تجديد حبس متهم قتل نجلة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم بقتل ابنه وإلقاء جثته في القمامة، قائلا: قتلته عشان تعبني في حياتي، وبيتبول على نفسه وأكثر من مرة أحذره لكن لم يسمع كلامي".

وأضاف: "يوم الواقعة كنت بضربه محستش بنفسي ومات في إيدي". 

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بالعثور على جثة طفل متوفى داخل جوال بمنطقة جمع قمامة بشارع الجنينة، ورصدت كاميرات المراقبة سيدة حال قيامها بإلقاء الجوال بمنطقه البلاغ وأمكن تحديدها، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة والد المجني عليه لتبوله لا إراديًا.

وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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