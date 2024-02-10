السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تجديد اعتماد شهادة الأيزو لمستشفى أبوالريش اليابانى بجامعة القاهرة

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن حصول مستشفى الأطفال الجامعي التخصصي "أبوالريش الياباني" على تجديد اعتماد شهادة الأيزو 2015: 9001 لوحدات الإقامة والرعايات المركزة والأبحاث والتطوير في طب الأطفال من هيئة المواصفات والقياسات الفرنسية (AFNOR)، والمعتمدة عالميًا في أكثر من 150 دولة.

تجديد الأيزو نتيجة لنجاح أبوالريش بدعم إدارة الجامعة خلال السنوات الخمس الأخيرة فى إحلال وتجديد البنية التحتية بالكامل طبقًا لأحدث الأكواد العالمية للمستشفيات

وقال الدكتور محمد الخشت إن تجديد اعتماد شهادة الأيزو لمستشفى أبوالريش الياباني يُعد تأكيدًا لتطابق الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى للمواصفات العالمية وعلامة الجودة الأوروبية، وذلك في إطار تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن تجديد شهادات الأيزو يأتي نتيجة حرص الجامعة على توفير المتطلبات اللازمة وتطبيق المواصفات القياسية الدولية لنظام إدارة الجودة، واتباع أنسب الطرق لتطبيق أحدث المعايير العلمية والتقنية، وذلك بهدف وصول مؤسسات الجامعة إلى المستوى العالمي المرموق الذي يليق بها وبعراقتها، وبما يتناسب مع كونها جامعة من جامعات الجيل الرابع.

txt

جامعة القاهرة أنهت استعداداتها لبدء الفصل الدراسى الثانى طبقًا للخطة الزمنية المقررة

txt

إعلان نتائج الفصل الدراسى الأول بعدد من كليات جامعة القاهرة

وأضاف الدكتور محمد الخشت أن تجديد اعتماد شهادة الأيزو 2015: 9001 لهذه الوحدات بالمستشفى يأتي في إطار سعي إدارة الجامعة المستمر على تحسين ورفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفيات الجامعية لجميع المرضى خاصة الأطفال، مشيرة إلى نجاح المستشفى على مدار 5 سنوات في إحلال وتجديد البنية التحتية بالكامل طبقًا لأحدث الأكواد العالمية للمستشفيات.

من جانبه، أكد الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، حرص إدارة الجامعة على تقديم نموذج أكاديمي يخدم الصحة العامة للمجتمع، ويرتقي بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة في مصر، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات بالمستشفيات الجامعية ووضع المعايير اللازمة لتسجيلها واعتمادها.

وأشارت الدكتورة رشا جمال إلى أنه تم إنشاء وحدة مركزية لتحضير العلاج، وتجديد محطة الكهرباء، ومحطة الغازات، والغلايات، ومحطة الأكسجين، وخزان مكافحة الحريق، وغرف المخلفات، والمغسلة، وثلاجة الموتى، والمطبخ، مضيفة أن عمليات الإحلال والتجديد تضمنت كذلك المنطقة الإدارية بالكامل ووحدات الأمراض الباطنية، وأمراض القلب، والجراحة العامة، والجراحة التخصصية، والرعاية القلبية المركزة، لافتة إلى قرب الانتهاء من تجديد البهو الرئيسي للمستشفى، ووحدة جراحة حديثي الولادة.  

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة نجحت على مدار السنوات الأخيرة في إحداث نقلة نوعية في الاعتماد الدولي الأكاديمي والإداري، وإحداث الإصلاح الإداري، وتحسين جودة الأداء الإداري، والتحول نحو اللامركزية في الإدارة، وخلق بيئة إدارية إيجابية تساهم في تحقيق رؤية الجامعة لتطوير العمل والأداء الإداري وزيادة الإنتاجية، وحصلت معظم كلياتها ومعاهدها على الاعتماد القومي للجودة أو تجديد الاعتماد، وذلك وفقًا لأهداف الجامعة الاستراتيجية في التحول إلى جامعة عالمية ذكية من الجيل الرابع.

جامعة القاهرة الجيل الرابع الاعتماد القومي بالمستشفيات الجامعية الخدمات الطبية طب قصر العيني

الأكثر قراءة

مساعد بايدن: ارتكبنا أخطاء فى غزة.. ونتنياهو لن ينهى الحرب

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

اليوم.. محاكمة رجل أعمال شهير في "رشوة الجمارك"

اليوم.. الحكم في طعني مرتضى منصور على "أحكام سب الخطيب"

عاجل.. نتنياهو لـ"بلينكن": العملية البرية فى رفح الفلسطينية قد تبدأ خلال أسبوعين

بعد 12 يومًا.. العثور على جثمان الطفلة هند رجب و5 من أفراد عائلتها في تل الهوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غزة وسط الحراك الإقليمى محاصرة.. والتعنت الأمريكى.. الابتزاز الإسرائيلى

صفاء النجار

مقامات الغضب.. المغامرة

ماجد حبته

لا تلوموه!

عبدالوهاب داود

فاضح نوبل.. ميلان كونديرا الدال على «لا معايير» الجائزة الأشهر

جرجس شكرى

محمد أبوالسعود.. مخرج ثائر من جيل التسعينيات

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ27 للعدوان.. غارات إسرائيلية مكثفة على خان يونس ورفح

عقيدة بايدن الجديدة

عاجل.. المناورة الجديدة.. كيف يستخدم نتنياهو «إلغاء حل الدولتين» للبقاء رئيسًا للوزراء؟