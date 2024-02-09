خبراء أمميون: استهداف جرحى عزل بالضفة الغربية "جريمة حرب إسرائيلية"

سلط تقرير لشبكة “سي إن إن” اليوم الجمعة، الضوء على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مستشفى في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن خبراء الأمم المتحدة يقولون إنها “جريمة حرب”.

وأضافت الشبكة في تقريرها: قد ترقى العملية الإسرائيلية السرية على مستشفى في الضفة الغربية المحتلة الشهر الماضي إلى جريمة حرب، وفقًا لخمسة مقررين خاصين للأمم المتحدة.

جريمة حرب

وقال الخبراء في بيان يوم الجمعة إن "قتل مريض جريح أعزل يتلقى العلاج في المستشفى يرقى إلى جريمة حرب".

وتابعوا: "من خلال التنكر في صورة أفراد طبيين ومدنيين غير مؤذيين ومحميين، ارتكبت القوات الإسرائيلية أيضًا، للوهلة الأولى، جريمة حرب تتمثل في الغدر، وهو أمر محظور في جميع الظروف".

وقال الخبراء إنه خارج الأعمال العدائية الفعلية، "على الأغلب، قد يكون للقوات الإسرائيلية الحق في اعتقالهم أو احتجازهم"، ولا يحق لهم استخدام القوة إلا "إذا كان ذلك ضروريا للغاية لمنع تهديد وشيك للحياة أو إصابة خطيرة".

جريمة حرب إسرائيلية

وتسللت قوات إسرائيلية سرية إلى مستشفى ابن سينا في جنين وقتلت ثلاثة فلسطينيين، بحسب المستشفى ووكالة الأنباء الفلسطينية.