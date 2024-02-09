أسعار الجنيه الذهب في مصر اليوم الجمعة 9 فبراير 2024، من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

أسعار الجنيه الذهب في مصر اليوم الجمعة 9 فبراير 2024

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب عيار 21 في منتصف تعاملات اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 ، ليصل الجنيه الذهب إلى 29600 جنيه.

سعر الذهب عالميا اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 بالدولار.

ارتفع سعر الذهب العالمي اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 في البورصات العالمية، وسجلت أونصة الذهب 2032 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 4171 جنيها

عيار 21 يسجل 3650 جنيها

عيار 18 يسجل 3128 جنيها

عيار 14 يسجل 2433 جنيها

أسعار الذهب أمس الخميس 8 فبراير 2024

سعر الذهب عيار 24 في مصر أمس الخميس 8 فبراير 2024

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4171 جنيها

سعر الذهب عيار 21 في مصر أمس الخميس 8 فبراير 2024

سجل حافظ سعر الذهب عيار 21 أمس الخميس 8 فبراير 2024، خلال منتصف التعاملات في الصاغة نحو 3650 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 أمس الخميس 8 فبراير 2024

سجل سعر الذهب عيار 18 اأمس الخميس، خلال منتصف التعاملات في الصاغة، على آخر ارتفاع سجله الأربعاء عند قيمة: 3129 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر أمس الخميس 8 فبراير 2024

سجل سعر الجنيه الذهب أمس الخميس، 8 فبراير 2024، خلال منتصف التعاملات في الصاغة، على استقراره ليسجل نحو 29200 جنيه.

يذكر أن اختلاف مصنعية الذهب تختلف باختلاف محلات الصاغة وأماكنها كما يتأثر سعر الذهب هبوطا وارتفاعا بعدة عوامل منها الحروب التي تظهر في العالم وكذلك يتأثر بنسبة التضخم السائدة في العالم.