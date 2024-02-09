قراءات فى مصر القديمة على طاولة اتحاد كتاب مصر

قراءات في مصر القديمة، محور الأمسية التي يحتضنها اتحاد كتاب مصر في مقره الكائن بشارع حسن صبري بالزمالك، في الثانية من مساء غد السبت.

قراءات في مصر القديمة لقاء باتحاد كتاب مصر

حيث تنظم لجنة الحضارة المصرية القديمة، باتحاد كتاب مصر، في الساعة الثانية من بعد ظهر غد السبت، لقاء بعنوان "قراءات في مصر القديمة"، وذلك على مسرح الاتحاد، بمشاركة كل من: دكتور محمد أبوالفتوح غنيم، أستاذ الترميم كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، دكتور حسين عبدالبصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، الروائى محمد جراح آل جراح، الآثارى محمد حمادة مؤسس ورئيس فريق أحفاد الحضارة المصرية، دكتورة ابتسام أبو زيد ماجستير في الآثار اليونانية والرومانية والآثارية، سهيلة على ومنار محمد عضوات فريق أحفاد الحضارة المصرية.

وقال الكاتب عبد الله مهدى لـ"الدستور": تأتى ندوة قراءات في مصر القديمة، انتصارًا لنور المعرفة، ورغبة في البحث عن كنوز ماضينا التليد، واستشرافًا للمستقبل، وربط الماضي بالحاضر، لاستخلاص العبر والدروس، وتلافي سلبيات ما مضى، وتبنى إيجابياته لتحسين الواقع المعاش وتطوره.

وخلال لقاء قراءات في مصر القديمة، يتحدث الروائي محمد جراح آل جراح عن روايته "تي الملكة المشرقة" ومن خلالها يكشف عن كيفية توظيف المبدع لموروثاتنا في نصه الأدبي، كما يكشف عن السيدة التي استطاعت أن تحافظ على العرش، وتدير أزمة من أعقد الأزمات في تاريخ مصر القديمة.

ويتحدث دكتور محمد أبو الفتوح غنيم أستاذ الترميم بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، عن حياة المصريين القدماء موضحًا أن المصريين القدماء عرفوا الأدب القصصي منذ فجر التاريخ، وبرعوا في كتابته، ولديهم ألوان رائعة منه كما يعرج بنا على رواد علم المصريات، هذا العلم الذي تفجرت ينابيعه على يد الباحثين الأجانب الذين انبهروا بالحضارة المصرية القديمة، وجاء من بعدهم علماء مصريين أفذاذ، قدموا للمكتبة العربية أبحاثًا رائعة عن مواطن الإبداع للحضارة المصرية القديمة.

ويعرض الدكتور حسين عبدالبصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية كتابه "أسرار الأهرام" ليكشف لنا أسرار أهرامات مصر كلها وأهرام الجيزة وهرم الجيزة الثالث، هرم منكاورع بن الملك خعفرع وحفيد الملك خوفو وقصة هرمه وأسرار كثيرة عن أهرامات مصر.

بينما يتحدث الآثارى محمد حمادة خلال لقاء قراءات في مصر القديمة، عن سيرة الدكتور سليم حسن، مولده ونشأته، ومساهماته في الكشف الأثرى وأبحاثه الأثرية الفريدة، والتى تعد موسوعته عن مصر القديمة واسطة العقد فيها.

وتتحدث الدكتورة ابتسام أبو زيد، عن كتاب الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة، والذي يلقي الضوء على خصوصية سيناء باعتبارها من أهم أقطاب التنمية فى مصر، والمستقبل سينطلق من سيناء، يتضمن الكتاب اسم سيناء وجغرافيتها وآثار ما قبل التاريخ وطرق سيناء التاريخية ومعبد سرابيط الخادم وآثار الأنباط بسيناء.

وتعرض الآثارية سهيلة كتاب "الجيش في مصر القديمة" للدكتور عبد الرحمن ذكي، لتؤكد عراقة العسكرية المصرية وما حققته من إنجازات لحماية مصر من الغزاة والطامعين.

ويختتم ندوة قراءات في مصر القديمة، الكاتب عبدالله مهدي رئيس لجنة الحضارة المصرية القديمة مقدمًا قراءة لكتاب جيمس هنري برستد فجر الضمير، والذي يؤكد للقاصي والداني أن مصر أصل مدنيات العالم ومنبت نشوء الضمير والبيئة الأولى التي نمت فيها الأخلاق.