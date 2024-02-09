الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدًا.. الأراجوز وخيال الظل في عرض للأطفال بالإسكندرية

مركز جمال عبد الناصر
مركز جمال عبد الناصر الثقافي

الأراجوز وخيال الظل، عرض للأطفال يقام في مركز جمال عبد الناصر، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية في السادسة مساء غد السبت. 

 

تفاصيل عرض الأراجوز وخيال الظل

 

ويقدم المركز في السادسة من مساء غد السبت، حفل الأراجوز وخيال الظل، والذي تقدمه فرقة ومضة لخيال الظل والأراجوز.

ويسبق الحفل ورشة تقدمها الفرقة للأطفال واليافعين عن كيفية تحريك عروسة الأراجوز وخيال الظل، وهذه الورشة هي مكملة لمجموعة الورش التي سبق تقديمها عن عروسة خيال الظل والتي من خلالها تعرف الأطفال على تاريخ هذا الفن وعلى كونه نشاط تراثي نحافظ عليه من الاندثار ويتعرف الاطفال على تاريخه وباباواته ( فصول عروضه المختلفة) ومراحل تصميم وتنفيذ العروسة

الورشة تأتي ضمن خطة وزارة الثقافة في حماية وتعزيز التراث الثقافي الذي تزخر مصر بتعدده وتنوعه.

وفرقة ومضة لعروض الأراجوز وخيال الظل، أسّسها الفنان دكتور نبيل بهجت عام 2003، شعارها «إن لدينا ما يستطيع أن يعبِّر عنا»، وتقدم عروضها بشكل منتظم في «بيت السحيمي» التابع لصندوق التنمية الثقافية منذ 2008.

وفتحت «ومضة» أبوابها منذ اليوم الأول كمدرسة لنقل الخبرة للأجيال المتعاقبة، فكانت من أولى فرق الدمي التي قدّمَت ورشًا تعليمية، فقدمت الفرقة عدد عظيم من الورش التعليمية داخل مصر وخارجها.

وأنتجت مسرحيات عرضتها في أكثر من 30 دولة بعدة لغات، من عروض الفرقة: «على الأبواب» و«عرايسنا» و«خلوا بالكم» و«ما احلاها الإيد الشغالة» و«علي الزيبق» و«أحلام ملك» و«جحا وحاكم المدينة» و«حكايات الأراجوزالمصري» و«شعبيات» و«حكايات الفلاح الفصيح» و«حكايات كتاب» و«ملك ولاه أراجوز» و«التمساح» و«دون كيشوت» و«حكايات شارع المعز» و«ملاعيب شيحة» و«الشطار» و«جحا المصري» و«جحا الإيطالي» و«جحا والحياة» و«السندباد» و«العرض الأخير» و« صندوق الحكايات» و«البطل».

الأراجوز وخيال الظل فرقة ومضة لخيال الظل والاراجوز مركز جمال عبد الناصر الثقافي بالإسكندرية أنشطة صندوق التنمية الثقافية دكتور نبيل بهجت

مواد متعلقة

بينها معرض "دوران الفصول".. ننشر خريطة المعارض التشكيلية لهذا الأسبوع

محمد الفخراني لـ"الدستور": فخور بجائزة معرض الكتاب

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال يعلن مقتل محتجز لدى حماس فى قطاع غزة

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

عاجل| ردًا على بايدن.. رئاسة الجمهورية: مصر فتحت معبر رفح منذ اللحظة الأولى دون قيود أو شروط

مصر تُفنّد مزاعم "بايدن" حول فتح معبر رفح فى 15 نقطة

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

عاجل| بعد ارتباط اسمه بتدريب الجزائر.. موقف كولر من الرحيل عن الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

منى رجب

تكريم مستحق لأبطال الشرطة البواسل

ماجد حبته

أكبر حزمة حماية اجتماعية

حسين دعسة

كيف نرتاد التطوير المستند إلى المدرسة وفق حركة "تمام"؟

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: سنواصل المعركة للإضرار بحزب الله وتقويض قدراته

"نيويورك تايمز": اليمينيون المتطرفون يعملون على مخطط إعادة التوطين فى غزة

الاستخبارات الأمريكية لـ"الكونجرس": إسرائيل ليست قريبة من القضاء على حماس