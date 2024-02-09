غدًا.. الأراجوز وخيال الظل في عرض للأطفال بالإسكندرية

الأراجوز وخيال الظل، عرض للأطفال يقام في مركز جمال عبد الناصر، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية في السادسة مساء غد السبت.

تفاصيل عرض الأراجوز وخيال الظل

ويقدم المركز في السادسة من مساء غد السبت، حفل الأراجوز وخيال الظل، والذي تقدمه فرقة ومضة لخيال الظل والأراجوز.

ويسبق الحفل ورشة تقدمها الفرقة للأطفال واليافعين عن كيفية تحريك عروسة الأراجوز وخيال الظل، وهذه الورشة هي مكملة لمجموعة الورش التي سبق تقديمها عن عروسة خيال الظل والتي من خلالها تعرف الأطفال على تاريخ هذا الفن وعلى كونه نشاط تراثي نحافظ عليه من الاندثار ويتعرف الاطفال على تاريخه وباباواته ( فصول عروضه المختلفة) ومراحل تصميم وتنفيذ العروسة

الورشة تأتي ضمن خطة وزارة الثقافة في حماية وتعزيز التراث الثقافي الذي تزخر مصر بتعدده وتنوعه.

وفرقة ومضة لعروض الأراجوز وخيال الظل، أسّسها الفنان دكتور نبيل بهجت عام 2003، شعارها «إن لدينا ما يستطيع أن يعبِّر عنا»، وتقدم عروضها بشكل منتظم في «بيت السحيمي» التابع لصندوق التنمية الثقافية منذ 2008.

وفتحت «ومضة» أبوابها منذ اليوم الأول كمدرسة لنقل الخبرة للأجيال المتعاقبة، فكانت من أولى فرق الدمي التي قدّمَت ورشًا تعليمية، فقدمت الفرقة عدد عظيم من الورش التعليمية داخل مصر وخارجها.

وأنتجت مسرحيات عرضتها في أكثر من 30 دولة بعدة لغات، من عروض الفرقة: «على الأبواب» و«عرايسنا» و«خلوا بالكم» و«ما احلاها الإيد الشغالة» و«علي الزيبق» و«أحلام ملك» و«جحا وحاكم المدينة» و«حكايات الأراجوزالمصري» و«شعبيات» و«حكايات الفلاح الفصيح» و«حكايات كتاب» و«ملك ولاه أراجوز» و«التمساح» و«دون كيشوت» و«حكايات شارع المعز» و«ملاعيب شيحة» و«الشطار» و«جحا المصري» و«جحا الإيطالي» و«جحا والحياة» و«السندباد» و«العرض الأخير» و« صندوق الحكايات» و«البطل».