الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منافس مصر.. الاتحاد البوركيني يعلن عدم التجديد لمدربه هوبير فيلود

هوبير فيلود
هوبير فيلود

أعلن الاتحاد البوركيني لكرة القدم، اليوم الجمعة، انتهاء علاقته التعاقدية مع الفرنسي هوبير فيلود، المدير الفني لمنتخب «الخيول»،  وذلك وفقا لبيان رسمي.

وقال الاتحاد البوركيني في بيان نشره عبر حساباته الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، أن نتائج منتخب بوركينا فاسو جاءت دون مستوى التطلعات، مشيرًا إلى أن الاتحاد سيعمل على مواصلة ضمان علام بلاده في أعلى مستوى في الأحداث المقبلة.

وأكد البيان، إدارة منتخب «الخيول»  خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 لا تتماشى مع طموحات الاتحاد البوركيني.

وأضاف الاتحاد البوركيني في بيانه أنه "لهذا السبب، مع شكرها للمدرب هوبير فيلود والإدارة الفنية ككل، اتخذت اللجنة التنفيذية قرارًا بعدم تجديد عقد المدرب وطاقمه المعاون بالكامل".

وكانت بوركينا فاسو، قد ودعت كأس الأمم الإفريقية 2023، عقب الخسارة أمام مالي، بهدفين مقابل هدف، في إطار الدور ثمن النهائي للبطولة.

ويخوض منتخب بوركينا فاسو، مواجهتين أمام مصر وسيراليون، في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026، والمقرر لهما في يونيو المقبل.

الاتحاد البوركيني لكرة القدم هوبير فيلود منتخب بوركينا فاسو بوركينا فاسو مصر سيراليون كأس الأمم الإفريقية 2023

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