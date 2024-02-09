"الزراعة": حصاد الفرق الإرشادية الريفية خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير 2024

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واستمرارًا لأنشطة الفرق الإرشادية الريفية التي شكلها مركز البحوث الزراعية بالاشتراك مع قطاع الإرشاد الزراعى، ومديريات الزراعة بالمحافظات، وفي ضوء توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

فقد قامت هذه الفرق بتنفيذ أنشطتها بكثافة على المحاصيل الشتوية والإنتاج الحيواني في 22 محافظة ومديرية زراعة وهي: أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، والفيوم، والوادي الجديد، والقليوبية، وكفرالشيخ، والغربية، والشرقية، والجيزة، والدقهلية، والمنوفية، والإسماعيلية، والبحيرة، ودمياط، والإسكندرية، ومرسى مطروح، ومديرية الزراعة بالنوبارية.

وقال الدكتور ياسر الحيمري، المنسق العام للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية، إن الأنشطة الإرشادية لهذه الفرق شملت المحاصيل التالية: القمح، الفول البلدي، والبصل، والثوم، والبطاطس، والبطاطا والطماطم، والخيار، والفاصوليا، والبسلة، وبنجر السكر، وقصب السكر، والفراولة، والنباتات الطبية والعطرية، ونخيل البلح، والموالح، بالإضافة إلى الإنتاج الحيواني، وقد تضمنت الأنشطة الإرشادية لهذه الفرق، المرور والمعاينة الحقلية لمختلف هذه المحاصيل، وتم فحص النباتات والتأكد من وجود أي حشائش أو إصابات مرضية أو حشرية من عدمه، وتم توجيه التوصيات الفنية اللازمة للمزارعين، فيما يتعلق بالعمليات الزراعية التي تجرى علي مختلف المحاصيل الحقلية والبستانية المستهدفة في هذا التوقيت.

كما تمت توعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة لمختلف المحاصيل المستهدفة للحصول على أعلى إنتاجية ممكنة، أيضًا التوعية بمخاطر استخدام المبيدات وكيفية الاستخدام الآمن لها، والبدائل المتاحة للمبيدات الكيميائية، كما تمت توعية المزارعين بالتغيرات المناخية وآثارها السلبية على هذه المحاصيل وكيفية مواجهتها، بالإضافة إلى الآفات والأمراض التى تصيب المحاصيل المستهدفة وكيفية مكافحتها خاصة دودة الحشد في القمح، وسوسة النخيل الحمراء، أيضًا تمت توعية المزارعين وتشجيعهم على زراعة قصب السكر باستخدام نظام الشتلات لزيادة الإنتاجية من وحدتي الأرض والمياه، وأثره الإيجابى على رفع مستوى معيشة المزارعين، إضافة إلى سهولة استخدام الميكنة الزراعية في زراعة وإنتاج هذا المحصول الاستراتيجي المهم، كما تناولت الأنشطة الإرشادية لهذه الفرق أهمية ترشيد استخدام المياه والطرق الزراعية الحديثة التي تقلل من استهلاك المياه وتعظم من إنتاجية كل من المحاصيل المستهدفة، إضافة إلى المكافحة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء، وفي مجال الإنتاج الحيوانى تمت توعية المربين بطرق التسمين، ومكونات الأعلاف اللازمة للتسمين ومعدل التحويل.

وقد جرت مناقشات مستفيضة مع المزارعين تمت من خلالها الإجابة على استفساراتهم من الخبراء المشاركين فى هذه الفرق.

وقد شارك في تنفيذ أنشطة هذه الفرق الإرشادية (175) خبيرًا فنيًا من خبراء مركز البحوث الزراعية من معاهد: الإرشاد الزراعي، والمحاصيل الحقلية، ووقاية النبات، وأمراض النباتات، والبساتين، والمحاصيل السكرية، والإنتاج الحيواني، والمعمل المركزي لبحوث الحشائش، والمعمل المركزي للنخيل، وذلك بالاشتراك مع الأخصائيين والمهندسين الزراعيين التابعين للإدارة المركزية للإرشاد الزراعي والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، ومديريات الزراعة.