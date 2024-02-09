متحدث الرئاسة: دخول المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء فى غزة أولوية قصوى لمصر

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر لها مصلحة قصوى من فتح معبر رفح، أولًا لإغاثة الفلسطينيين، والأمر الثاني هو أن مصر ترفض التهجير بكل الوسائل والمساعي.

وأضاف متحدث الرئاسة في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" أن دخول المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في غزة يمثل أولوية قصوى لمصر وبالكميات اللازمة لإعاشة عدد كبير من الفلسطينيين في قطاع غزة.

كما أكد فهمي أن أن دعم الأشقاء الفلسطينيين والقضية الفلسطينية موقف ثابت لمصر ولم يتغير على مدار عشرات السنين.