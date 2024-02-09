الجمعة 09 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "القاهرة الإخبارية": انهيار المنظومة الصحية فى مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبى

غزة
غزة

قال مراسل قناة القاهرة الإخبارية بشير جبر، إن المجازر الإسرائيلية في حق الفلسطينيين ما زالت في تصاعد، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حصاره لمستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر وكذلك مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن المنظومة الصحية في تلك المستشفيات انهارت تمامًا بسبب إطلاق النار من المسيرات والدبابات الإسرائيلية التي تحاصر تلك الأبنية.

 الآليات العسكرية الإسرائيلية تحاصر مدرستين يوجد بهما عدد كبير من النازحين الفلسطينيين

كما أشار إلى أن الآليات العسكرية الإسرائيلية تحاصر مدرستين يوجد بهما عدد كبير من النازحين الفلسطينيين، وكانت قد طلبت منهم مغادرة تلك المدارس والتوجه إلى محافظة رفح عبر ممر آمن قد حددته لهم إسرائيل.

وتابع: "لكن عندما حاول النازحون الخروج من هذا الممر أطلقت المسيرات الحربية الإسرائيلية الرصاص باتجاه هؤلاء مما أدى إلى ارتقاء عدد منهم".

مستشفى الأمل مجمع ناصر الطبي خان يونس غزة قطاع غزة القاهرة الإخبارية

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