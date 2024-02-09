شواطئ الإسكندرية مفتوحة أمام الجمهور فى آخر جمعة من إجازة نصف السنة

شهدت مدينة الإسكندرية، اليوم الجمعة، أجواء شتوية دافئة، بعد موجة من الطقس السيئ التي انتهت تداعياتها منذ عدة أيام، ليسود طقس معتدل ومشمس على كل الأنحاء.

وفتحت شواطئ الإسكندرية أبوابها لاستقبال الجمهور للاستمتاع بالطقس المعتدل وقضاء يوم ممتع، في آخر جمعة من إجازة منتصف العام، وقبيل بدء العام الدراسي.

ودعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أهالي المدينة الساحلية للاستمتاع بالشواطئ وشمس الشتاء الدافئة، حيث تستقبل جميع شواطئ المحافظة المفتوحة المواطنين خلال فصل الشتاء.

وقال الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن شواطئ الإسكندرية تستقبل الرواد والجمهور خلال فصل الشتاء وإجازة نصف العام للتنزه والاستمتاع بأجواء عروس البحر في أيام الطقس المعتدل.

وأضاف، لـ"الدستور"، أن جميع مستأجري الشواطئ جهزوها بكل الاحتياجات الخاصة بها من الشماسي والكراسي والخدمات، لاستقبال المواطنين من الإسكندرية والمحافظات المحبين للتواجد خلال أيام إجازة نصف العام.

جميع الشواطئ مفتوحة بالإسكندرية

وأوضح أن جميع الشواطئ مفتوحة عدا الشواطئ التي يتم بها أعمال تطوير، حيث تشهد الإسكندرية مشروع توسعة الكورنيش بشواطئ شرق المدينة، مشيرًا إلى أن الشواطئ المفتوحة تستقبل أيضًا الفعاليات الترفيهية التي تنظمها المحافظة بغرض تنشيط السياحة.

وكانت قد نظمت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف مهرجانًا للنحت على الرمال والأعمال اليدوية الإبداعية للأطفال وذوي الهمم، لتعليم الأطفال فن النحت على الرمال، واكتشاف المواهب واستثمار طاقة الأطفال خلال إجازة منتصف العام الدراسي، بالتعاون مع كلية التربية النوعية بجامعة الإسكندرية، وذلك بشاطئ جليم بالإسكندرية.

وشمل المهرجان ورشًا للنحت على الرمال، والعديد من ورش الأعمال اليدوية من الخزف والكورشيه والإكسسوارات والرسم وغيرها، مع قضاء يوم ترفيهي على شاطئ جليم العام قبل بدء الفصل الدراسي الثانى، فضلًا عن دمج ذوي الهمم واستثمار طاقاتهم، من خلال العديد من الورش الفنية البسيطة والأعمال اليدوية وإعادة تدوير بعض الخامات لإنتاج أعمال فنية مبتكرة.



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