الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 13 في انقلاب ميكروباص في الصحراوي الغربي بالمنيا

اسعاف
اسعاف

 وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، أسفر عن اصابة 13 مواطنا،تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع  حادث انقلاب سيارة 

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا وتحديدًا بالقرب مدخل محور سمالوط.

وانتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة سمالوط الي موقع الحادث وتبين إصابة 13 شخصا، من بينهم طفل بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم وانتقل رجال إدارة المرور،  لرفع الأثار وتسيير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي وتم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي.

انقلاب سيارة ميكروباص محافظة المنيا انقلاب سيارة الطريق الصحراوي الغربي غرفة عمليات النجدة

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