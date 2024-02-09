الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شوبير يفجر مفاجأة مدوية: اتحاد الكرة لم يقيل فيتوريا

فيتوريا
فيتوريا

فجّر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة مدوية داخل الاتحاد المصري لكرة القدم وذلك عقب رحيل البرتغالي روي فيتوريا عن منصبه، واختيار حسام حسن مديرًا فنيًا للفريق الوطني عقب إخفاق كأس الأمم الأفريقية 2023.

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وكان اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، قد وجّه الشكر إلى روي فيتوريا عقب خروج منتخب مصر من دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية على يد منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 8-7 بركلات الترجيح.

ونشر أحمد شوبير عبر حسابه على فيس بوك " خاص | فيتوريا ذهب لاتحاد الكرة بصفته المدير الفني لمنتخب مصر مؤكدًا لم يبلغه أحد بالرحيل ولم يتقاض الشرط الجزائي وهناك جلسة الآن مع وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة في أحد الفنادق لمحاولة الوصول لاتفاق.. وفيتوريا يرفض بشكل قاطع حتى الآن التنازل عن أي مستحقات مالية له".

احمد شوبير البرتغالي روي فيتوريا اتحاد الكرة منتخب مصر حسام حسن

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