حسن مكاوى لـ"الشاهد": طالبت من قبل بإلغاء بدل نقابة الصحفيين

قال الدكتور حسن عماد مكاوي، العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن الدولة المصرية تحتاج إلى قدر كبير من التنوع في الإعلام، مع ضمان الحفاظ على القومية المصرية، حيث هذا التنوع يؤدي إلى مزيد من الرقابة والفعالية وطرح البدائل للأزمات، لذا تنوع الإعلام يؤدي إلى حل الأزمات.

مهارات تدريب الإعلامي

وأكد الدكتور حسن مكاوي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن نجاح الإعلامي مرهون بتعليمه، معبرًا:" لا أؤمن بفكرة الموهبة دون العلم، كما أن الإعلامي بحاجة مستمرة إلى التدريب والتأهيل، خاصة وأن الإعلام به تغيرات يومية، الإعلامي لابد أن يعلم رد فعل الجمهور على الأخبار التي يتم نشرها، حيث نحن نفتقد لمراكز متخصصة في رصد رد فعل الجمهور على الموضوعات التي يتم بثها أو كتابتها".

وتابع: "يجب إلغاء البدل النقابي لأن ليس له سند قانوني، كما أنه ليس له علاقة بالمهنة، ولكن يجب قبل إلغائه يجب إعادة النظر في رواتب الصحفيين بشكل جدي، لذا إوصيت بإلغاء البدل للصحفيين عندما كنت وكيلًا للمجلس الأعلى للصحافة، خاصة وأن هذا البدل كان يمثل عبئا ًعلى الدولة بصورة كبيرة، كما أن فكرة منح البدل لكل المنتميين للنقابة بما فيهم المعارضين أمر غير معقول، وهذه التوصية لم يتم العمل بها تحسبًا لردود الأفعال".

تفاصيل برنامج الشاهد

وبرنامج "الشاهد"، يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، وهو أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.