الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أبطال إفريقيا| الغاني دانيال لاريا حكمًا لمواجهة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي

بيراميدز
بيراميدز

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف تعيين حكام لقاء بيراميدز المصري ومازيمبي الكونغولي ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا للحكم الغاني دانيال لاريا حكما للساحة ويعاونه كلا من بروبي أتشيمبونج مساعد أول، ورولاند أدي مساعد ثان وتشارليز بولو حكما رابعا والانجولي مانويل كانديدو مراقبا للحكام. 

ويحل بيراميدز ضيفًا على مازيمبي الكونغولي في الثالثة عصر يوم السبت الموافق 24 فبراير الجاري، على استاد نادي مازيمبي بمدينة لومباشي الكونغولية.

كانت إدارة بيراميدز أعلنت رسميًا، عن التعاقد مع المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ليتولى مهمة الإدارة الفنية لفريق الكرة الأول خلال المرحلة المقبلة دون الكشف عن التفاصيل المالية للعقد أو مدته.

ووصل المدير الفني الجديد إلى القاهرة، أمس، وأتم اتفاقه مع إدارة بيراميدز وممدوح عيد، رئيس النادي، وعمرو بسيوني، مدير التعاقدات على أن يقود تدريب الفريق ظهر اليوم لأول مرة بصحبة جهازه المعاون على ملعب الدفاع الجوي، استعدادًا لأولى مبارياته الرسمية ومواجهة نادي زد في الدوري الممتاز يوم 14 فبراير الجاري على استاد القاهرة الدولي.

 

وكشفت مصادر لـ«الدستور» أن يورتشيتش وقع عقدًا لتدريب بيراميدز يمتد لموسم ونصف، على أن يتم تجديده وفقا لنتائج الفريق محليا وقاريا.

 

يضم الجهاز المعاون ليورتشيتش، كل من يوسيب أومرشين تشيكو (مدربا مساعدا)، وزفنكو كوميس (مدربا للأحمال)، ومارين مانداريتش، مدربا للتأهيل، إلى جانب محمد ناجي جدو (مدربا)، وخالد عبد الله، مدربا حراس المرمى.

 

ويمتلك المدير الفني الكرواتي سيرة ذاتية مميزة كلاعب وكمدرب وحقق العديد من البطولات طوال مشواره مع كرة القدم، حيث لعب في العديد من الأندية الكرواتية وكذلك لعب مع ناديي سامبدوريا وتورينو في الدوري الإيطالي قبل الاعتزال في عام ٢٠٠٢.

 

 

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