إبراهيم داوود: حالفنى الحظ فى بداياتى بالتقرب إلى نجيب محفوظ ويوسف إدريس

قال الشاعر الكبير إبراهيم داوود، إن حياته بالكامل بجميع مراحلها صدفة ولم يخطط لها على الإطلاق، معبرًا: "نشأتي كانت بسيطة وكنت أحب الفنون الشعبية التراثية بصورة كبيرة".

حياة الشعراء

أكد الشاعر الكبير إبراهيم داوود، خلال لقائه ببرنامج "أطياف" مع الإعلامية الدكتورة صفاء النجار، المذاع عبر فضائية الحياة، أن الحظ حالفه في بداية حياته المهنية بالقرب من ألمع الكتاب والمؤلفين الذين يتم تداولهم عبر الأجيال مثل القرب من نجيب محفوظ الذي كان يتمتع بحكمة شديدة خاصة عند التعامل مع القضايا السياسية، وكذلك كان قريبا من الراحل يوسف إدريس.

الشعر العمودي

وأضاف في حديثه، أن الراحل نجيب محفوظ كان متعصبا بصورة كبيرة للفنانة الراحلة أم كلثوم، وكان حريصا على متابعة كافة أعمالها باستمرار.

وأشار إلى أنه كتب في الشعر العمودي في بداياته في التأليف والكتابة، ثم انطلق إلى النثر والشعر بعد ذلك، كما تميز بكتابة القصص والروايات.