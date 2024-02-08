الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شوبير يكشف موعد تقديم الجهاز الفني الجديد للمنتخب لوسائل الإعلام (صورة)

التوأم حسام وإبراهيم
التوأم حسام وإبراهيم حسن

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موعد تقديم العميد حسام حسن، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول، إلى وسائل الإعلام.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": إقامة مؤتمر صحفي، لتقديم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، الأربعاء المقبل 14 فبراير الجاري".

ولم يكشف شوبير عن مكان إقامة المؤتمر الصحفي وموعد انطلاقه.

وتجدر الإشارة إلى أن حسام حسن تولي المسئولية للفراعنة، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، الذي تم فسخ التعاقد معه بالتراضي، بسبب نتائج المنتخب الوطني الأول السيئة، في "كان 2023"، المقامة حاليا في كوت ديفوار، وتوديع الفريق منافسات البطولة القارية، من دور الـ16، أمام منتخب الكونغو الديمقراطية عن طريق ضربات الجزاء.

ويعاون العميد في مهمته مع الفراعنة، شقيقه إبراهيم حسن في منصب مدير المنتخب، وطارق سليمان في منصب المدرب المساعد، وسعفان الصغير في منصب مدرب حراسة المرمى، ووليد بدر، في منصب المدير الإداري للفراعنة.

ويبدأ التوأم مسيرته مع المنتخب الوطني الأول، فنيا من خلال دورة الإمارات الودية، التي تقام  في شهر مارس المقبل من العام الحالي.

وتضم البطولة منتخبات مصر وتونس ونيوزيلندا وكرواتيا.

وستكون أولى مباريات منتخب مصر القادمة يوم 22 مارس 2024.

وفي حال تخطي منتخب مصر تلك المباراة سيخوض المباراة النهائية يوم 26 مارس.

وتعد هذه الدورة الودية، بمثابة خير إعداد للفراعنة لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في الجولتين الثالثة والرابعة المرتقبتين بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال (2026)، بالمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

 

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