الجبلاية تمنح حسام حسن حرية اختيار مساعديه: متى يقدم للجمهور؟

كشف إيهاب الكومى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، حقيقة تدخلات مجلس إدارة الجبلاية فى تشكيل الجهاز المعاون لحسام حسن المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم.

وأعلن مسئولو اتحاد الكرة تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للفراعنة، خلفا للبرتغالى روى فيتوريا الذى تمت إقالته من منصبه على خلفية الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة حاليا فى كوت ديفوار.

وأكد عضو الجبلاية أن المجلس بالكامل رفض التدخل فى اختيار الجهاز المعاون لحسام حسن، حتى يترك له الأمر بُرمّته فى اختيار معاونيه، ولا يتكرر سيناريو الجهاز المعاون لحسام البدرى المدير الفنى السابق للفراعنة.

أضاف الكومى أن العميد أبلغ الجبلاية بتواجد شقيقه إبراهيم حسن فى منصب مدير المنتخب وطارق سليمان بمنصب المدرب العام وسعفان الصغير مدربا للحراس ووليد بدر إدارى.

وشدد ايهاب الكومى على أن اتحاد الكرة ينتظر تحديد مدربين مساعدين فى الجهاز المعاون بمعرفة حسام حسن، حتى يتم تحديد موعد المؤتمر الصحفى الخاص بتقديم الجهاز الفنى الجديد للفراعنة.

ومن المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفى منتصف الأسبوع المقبل، يتم خلاله تقديم الجهاز الفنى بالكامل والكشف عن مدة التعاقد وتفاصيله.

ومن المقرر أن يعقد جمال علام رئيس اتحاد الكرة وخالد الدرندلى نائب الرئيس جلسة أخرى مع حسام حسن خلال الساعات المقبلة، لحسم الاتفاق الخاص بتفاصيل التعاقد وباقى أفراد الجهاز الفنى.

ومن المقرر أن يبدأ مشوار حسام حسن مع منتخب مصر خلال البطولة الودية التى ستقام فى دبى خلال شهر مارس المقبل، بمشاركة تونس وكرواتيا ونيوزيلندا وهى الدورة التى تعد بمثابة فرصة جيدة للعميد من أجل إظهار بصماته على منتخب مصر.