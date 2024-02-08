الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"قبر الشيطانة".. أحدث إصدارات الروائى المُشاركة فى معرض القاهرة للكتاب

أحمد محمد منصور
أحمد محمد منصور

تألق الشاعر والأديب أحمد محمد منصور هيبة، بأحدث إبداعاته الروائية والشعرية المُشاركة في معرض القاهرة الدولى للكتاب في نسخته الـ55.

وواصل الأديب الشاب أحمد محمد منصور هيبة، تألقه بإبداعاته الفنية فى معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ 55، حيث شارك بروايته "قبر الشيطانة" وديوان "سكة حلم مرسومة" وديوان "مسرحيات وليم شكسبير".

تمثل هذه الإصدارات تجسيدًا لإرادة شبابية للكاتب والأديب أحمد محمد منصور، كما تعكس تطور إنتاجه وإبداعاته وتنوعها؛ ليؤكد امتلاكه لموهبة شعرية وأدبية واعدة تقدمه كنموذج حريص على الإجادة والتميز، فيما يقدمه لجمهوره ومتابعيه الذين قدموا شهادات واقعية بتحقيق إصداراته الرقم الأعلى توزيعا خلال فترة معرض الكتاب.

واصل الأديب الشاب الواعد أحمد محمد منصور هيبة تألقه بإبداعاته الفنية فى معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ 55 حيث شارك بروايته قبر الشيطانة وديوان سكة حلم مرسومة وديوان مسرحيات وليم شكسبير الشاعر الاديب أحمد منصور أحمد محمد منصور

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