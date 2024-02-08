"قبر الشيطانة".. أحدث إصدارات الروائى المُشاركة فى معرض القاهرة للكتاب

تألق الشاعر والأديب أحمد محمد منصور هيبة، بأحدث إبداعاته الروائية والشعرية المُشاركة في معرض القاهرة الدولى للكتاب في نسخته الـ55.

وواصل الأديب الشاب أحمد محمد منصور هيبة، تألقه بإبداعاته الفنية فى معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ 55، حيث شارك بروايته "قبر الشيطانة" وديوان "سكة حلم مرسومة" وديوان "مسرحيات وليم شكسبير".

تمثل هذه الإصدارات تجسيدًا لإرادة شبابية للكاتب والأديب أحمد محمد منصور، كما تعكس تطور إنتاجه وإبداعاته وتنوعها؛ ليؤكد امتلاكه لموهبة شعرية وأدبية واعدة تقدمه كنموذج حريص على الإجادة والتميز، فيما يقدمه لجمهوره ومتابعيه الذين قدموا شهادات واقعية بتحقيق إصداراته الرقم الأعلى توزيعا خلال فترة معرض الكتاب.