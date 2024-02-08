الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

13 فبراير.. انطلاق فعاليات معرض "أجندة 2024" بمكتبة الإسكندرية

معرض أجندة
معرض أجندة

تفتتح مكتبة الإسكندرية، من خلال إدارة المعارض والمقتنيات الخاصة التابعة لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة “معرض أجندة” في دورته السابعة عشرة، يوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير الجاري، في تمام الساعة الثالثة مساءً بقاعتي المعارض الشرقية والغربية بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.  

وانطلقت أولى دورات المعرض عام 2008، ولاقى إقبالًا كبيرًا واستحسانًا من الفنانين في مصر على اختلاف تخصصاتهم، ويعد معرض أجندة الآن واحدًا من أهم المعارض على الخريطة الثقافية في مصر.

وتقدَّم للمشاركة في المعرض بنسخته الحالية، 748 متقدم وتم اختيار 152 فنان وفنانة، من 11 محافظة هي الإسكندرية، القاهرة، والجيزة، البحيرة، الفيوم، الشرقية، الأقصر، الغربية، المنيا، دمياط وقنا.

وتقوم المكتبة هذا العام بتكريم أسماء الفنانين الراحلين الدكتور أحمد السطوحي، والناقد والفنان عز الدين نجيب. وسوف يكون كل من: الفنان الكبير الدكتور عبد السلام عيد، والفنانة الكبيرة الدكتورة زينب سالم، والفنان الكبير فتحي عفيفي ضيوف شرف الدورة لدورهم الكبير في الحركة الفنية المصرية.

ويستمر المعرض حتى يوم الإثنين الموافق 4 مارس 2024، يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ما عدا يوم الجمعة من كل أسبوع.

مكتبة الاسكندرية معرض اجندة الخريطة الثقافية 152 فنان وفنانة الحركة الفنية المصرية

مواد متعلقة

مكتبة الإسكندرية تنعى الشاعر والفنان التشكيلى مجدى نجيب

مكتبة الإسكندرية تستضيف منتدى تمكين الطفل العربى فى عصر الثورة الصناعية

مكتبة الإسكندرية تُصدر الجزء الثالث من كتاب "مقالات في الآثار والحضارة الإسلامية"

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

"البترول": تعليمات صارمة لشركات العمالة برفع الأجور تنفيذًا لقرارات الرئيس السيسي

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

زيادة الأجور والمعاشات بينها.. الحكومة توافق على 15 قرارًا جديدًا

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات العسكرية على حاجز تياسير

سيناريوهات التخلص من نتنياهو.. فرص الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلى وحكومته المتطرفة

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"