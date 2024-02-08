13 فبراير.. انطلاق فعاليات معرض "أجندة 2024" بمكتبة الإسكندرية

تفتتح مكتبة الإسكندرية، من خلال إدارة المعارض والمقتنيات الخاصة التابعة لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة “معرض أجندة” في دورته السابعة عشرة، يوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير الجاري، في تمام الساعة الثالثة مساءً بقاعتي المعارض الشرقية والغربية بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.



وانطلقت أولى دورات المعرض عام 2008، ولاقى إقبالًا كبيرًا واستحسانًا من الفنانين في مصر على اختلاف تخصصاتهم، ويعد معرض أجندة الآن واحدًا من أهم المعارض على الخريطة الثقافية في مصر.



وتقدَّم للمشاركة في المعرض بنسخته الحالية، 748 متقدم وتم اختيار 152 فنان وفنانة، من 11 محافظة هي الإسكندرية، القاهرة، والجيزة، البحيرة، الفيوم، الشرقية، الأقصر، الغربية، المنيا، دمياط وقنا.



وتقوم المكتبة هذا العام بتكريم أسماء الفنانين الراحلين الدكتور أحمد السطوحي، والناقد والفنان عز الدين نجيب. وسوف يكون كل من: الفنان الكبير الدكتور عبد السلام عيد، والفنانة الكبيرة الدكتورة زينب سالم، والفنان الكبير فتحي عفيفي ضيوف شرف الدورة لدورهم الكبير في الحركة الفنية المصرية.



ويستمر المعرض حتى يوم الإثنين الموافق 4 مارس 2024، يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ما عدا يوم الجمعة من كل أسبوع.