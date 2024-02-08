الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة عامل سقط من علو أثناء تنظيف مقر عمله

اسعاف
اسعاف

أُصيب عامل في شركة خاصة، إثر سقوطه من علو؛ بسبب اختلال توازنه أثناء تنظيف مقر عمله، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

كانت البداية عندما تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من المقدم كريم سمير، رئيس المباحث يفيد بإصابة «محمود.ج» 30 سنة - عامل بشركة خاصة بطريق مصر - الإسكندرية، ومقيم بالمنوفية مصاب بنزيف بالمخ وكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم أثناء قيامه بعمله بتنظيف «صاج الجمالون».

وأضاف أن العامل اختل توازنه وسقط من ارتفاع حوالي 20 مترًا، مما أدى إلى إصابته، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة التي تولت التحقيقات.

شركة خاصة المستشفى مدير المباحث الجنائية طريق مصر الإسكندرية

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