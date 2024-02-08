ملتقى توظيفي لأهالي أشمون بالمنوفية.. اليوم

تنظم مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، اليوم الخميس، يوم توظيفي للشباب بالمحافظة، بمركز أشمون، في إطار حرص الدولة على مساعدة شباب الخريجين على الحصول على فرص عمل بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.



ويأتي يوم التوظيف تحت رعاية نيفين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وسيقام الملتقى التوظيفي بمركز أشمون على مستوى المحافظة لتوفير فرص عمل للشباب بمؤهل وبدون، من سن 18 حتى 40 سنة من الجنسين، وذلك يوم الخميس الموافق 8/2/2024 بقاعة حورس طريق سنتريس النعناعيه في التاسعة صباح اليوم، حتى الساعة الرابعة وبحضور محمد جمعة مدير المديرية ومرفت رمزي وكيل المديرية.



وفي وقت سابق، أجرت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، زيارة لمحافظة المنوفية لمتابعة عدد من المشروعات التنموية التي تنفذها الوزارة بالمحافظة، حيث استهلت الزيارة بلقاء اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية في ديوان عام المحافظة، بحضور محمد موسى نائب محافظ المنوفية، ولفيف من قيادات المحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة.

وعقب ذلك التقت وزيرة التضامن الاجتماعي عددًا من الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، حيث قامت بتسليمهم عددًا من الكراتين الغذائية، ثم قامت بتسليم ما يقرب من 25 فتاة من الأسر الأولى بالرعاية عددًا من الأجهزة الكهربائية في إطار تجهيزهن للزواج.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك تواصل دائم مع المحافظين، والوزارة تؤدى خدماتها بداية من الطفولة المبكرة مرورًا بالمراحل العمرية التالية، كما تقوم الوزارة بتوفير مشروعات للتمكين الاقتصادي من أجل دفع عجلة التنمية، كما تم التوسع فى برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة والوصول إلى يزيد على 5 ملايين أسرة.

وقررت "القباج" تخصيص 10 ملايين جنيه لمحافظة المنوفية ما بين مساعدات وتوفير فرص عمل لمشروعات تمكين اقتصادي، فضلا عن إطلاق مبادرة "المنوفية بلا أمية" لكي تكون محافظة المنوفية بلا أمية خلال فترة قريبة.