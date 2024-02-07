عبدالمجيد: قرارت الحماية الاجتماعية تعزز قدرة المواطن على مجابهة الأعباء الاقتصادية

قال أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن القرارات الرئاسية، اليوم، تأتي في توقيت بالغ الأهمية بإقرار حزمة الحماية المجتمعية لرفع وتعزيز قدرة المواطن والأسرة على مجابهة الأعباء الاقتصادية.

أضاف عبدالمجيد، لـ«الدستور»، أن القرارات راعت عدة أمور منها رفع الحد الأدنى للأجور ومنح فرص تعيين بالمؤسسات الحكومية في قطاع الصحة وقطاع التعليم والقطاعات الأخرى، بما يسهم في تخفيف عبء البطالة في الأسر، ويخلق فرص عمل ثابتة ومستدامة ويرفع قدرة الجهاز الطبي ويسد العجز في وزارة التربية والتعليم.

وأشار إلى دور القرارات في رفع قدرة المواطن المصري على مجابهة الغلاء، كما أنها تعكس إدراك من القيادة السياسية بما يعانيه المواطن المصري.

ولفت "مطلوب إلى جانب زيادة معدلات الدخل وتقليل الضرائب، اتخاذ إجراءات مهمة إصلاحية لها علاقة بالاستثمار والعمل على تغطية العجز في العملة الأجنبية من خلال استثمارات جديدة، والعمل على رفع القدرة الإنتاجية في مجال الزراعة على سبيل المثال".

كما طالب بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع أي زيادة جديدة في الأسعار، حيث يشعر المواطن بأثر هذه الزيادة ولا تلتهما زيادات الأسعار.