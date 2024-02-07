الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الصحفيين" ترحب بقرارات النيابة بإخلاء سبيل 3 صحفيات

خالد البلشى نقيب
خالد البلشى نقيب الصحفيين

رحب مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشى بقرارات النيابة العامة بالإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا بينهم الزميلات منال عجرمة، وصفاء الكوربيجى، وهالة فهمى.

وتوجهت النقابة بالشكر لكل مَن بذل ويبذل جهودًا فى هذا الإطار، وتثمن النقابة كل الجهود المبذولة فى الإفراج عن الصحفيين المحبوسين.

وأكدت النقابة أن قرارات إخلاء سبيل الزميلات الصحفيات تعد مؤشرًا إيجابيًا لا يمكن التغافل عنه، وتأمل النقابة أن تمتد القرارات لتشمل جميع الزملاء الصحفيين وأصحاب الرأى المحبوسين.

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"أمناء الحوار الوطنى" يُرحب بإفراج النيابة عن مجموعة من المحبوسين احتياطيًا

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اليوم.. مجلس الصحفيين يجتمع لمناقشة عدة ملفات

مقرر لجنة المرأة بنقابة الصحفيين 

في السياق، أشادت دعاء النجار، مقرر لجنة المرأة بنقابة الصحفيين بقرار إخلاء سبيل الزميلات، مؤكدة أنها خطوة عظيمة في إطار جهود الدولة المصرية للإفراج عن المحبوسين وتعزيز الحقوق والحريات وتطبيق إستراتيجية حقوق الإنسان.

وتمنت مقررة لجنة المرأة سرعة الإفراج عن باقي الزملاء الصحفيين المحبوسين قريبا، ومن لم يتوطوا في عمليات إرهابية.

من جانبه، قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار تلقى بكل ترحيب وارتياح قرارات النيابة العامة، الأربعاء، بإخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيًا، من بينهم ثلاث زميلات صحفيات إعلاميات.

أضاف المنسق العام، في بيان أن مجلس الأمناء يثمن هذه الإفراجات، ويشكر كل من بذل جهدا لتحقيقها، ويعتبر أنها تأتي لكي تساعد على توفير مزيد من الأجواء  الطيبة والإيجابية لاستمرار نجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب معه كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن لبناء مستقبل مبشر وأفضل.

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